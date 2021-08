Le anticipazioni delle prime registrazioni di Uomini e donne dopo l'estate, hanno permesso ai telespettatori di scoprire quali storici protagonisti sono ancora nel cast e quali invece non sono stati confermati. Restando su questi ultimi, sta facendo discutere l'assenza in studio di Roberta Di Padua: la dama non ha partecipato a nessuna delle puntate che Maria De Filippi ha condotto dopo lo stop, a differenza dell'ex Riccardo Guarnieri che è regolarmente nel parterre.

Novità sugli esclusi di Uomini e Donne Over

Del cast di Uomini e Donne 2021/2022 si sta facendo un gran parlare non solo per chi è stato confermato: negli ultimi giorni, infatti, sul web stanno circolando parecchie chiacchiere sui veterani del Trono Over che sono stati esclusi dalle nuove puntate.

L'assenza che sta facendo più rumore, è sicuramente quella di Roberta Di Padua. La romana è stata protagonista del dating-show per oltre tre anni, nel corso dei quali ha regalato molti spunti di discussione con le sue frequentazioni più o meno tormentate.

Martedì 24 agosto, ovvero quando sono cominciate le registrazioni della nuova edizione, la dama ha pubblicato delle Instagram Stories per far sapere di essere appena atterrata in Sardegna per una vacanza last-minute con un'amica. La ex di Riccardo Guarnieri, inoltre, non ha partecipato neppure all'appuntamento che Maria De Filippi ha condotto ieri, il secondo di questa settimana.

Addii che fanno rumore a Uomini e Donne

Roberta non è l'unica storica protagonista del Trono Over a non essere stata riconfermata nel cast della nuova stagione.

Alle prime due registrazioni dopo le vacanze, infatti, non hanno partecipato neppure Barbara De Santi (che si diceva potesse tornare nel dating-show dopo un'assenza di un paio d'anni) e Valentina Autiero (la romana che ha detto più volte che le piacerebbe rientrare a Uomini e Donne per cercare l'amore).

Ovviamente questi forfait potrebbero essere momentanei: non è da escludere, infatti, che Di Padua non venga contattata dalla redazione per le prossime puntate, quelle che si registreranno tra fine agosto e inizio settembre.

Il ritorno di Roberta, infatti, potrebbe giovare alle dinamiche che si innescheranno in studio tra gli ex Riccardo e Ida, entrambi di nuovo nel parterre dopo un'estate vissuta da single e il più lontano possibile dal Gossip.

Gemma e Isabella protagoniste di Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne, comunque, è ripartita esattamente da dove si era interrotta quella precedente a maggio scorso.

Le anticipazioni che sono trapelate sulle prime due puntate del dating-show (che tornerà su Canale 5 lunedì 13 settembre), fanno sapere che in studio si è parlato tanto di Gemma e di quello che ha combinato durante le vacanze. La chiacchierata Galgani, infatti, si è presentata davanti alle telecamere con un seno nuovo (si è sottoposta a un'operazione di mastoplastica mentre il programma non era in onda) e con le labbra più carnose (la torinese ha ammesso di aver fatto delle punturine alla bocca per aumentarne il volume).

Non sono mancate le accese discussioni tra la dama "regina" del Trono Over e Tina Cipollari: quest'ultima ha reagito male alla notizia che la sua rivale si è rifatta ancora (dopo il lifting al viso dell'anno scorso) e a supportarla ci ha pensato Riccardo Guarnieri.

Gemma, però, ha già dovuto fare i conti anche con quella che gli spettatori di U&D considerano la sua "antagonista" numero uno: Isabella Ricci è ancora nel cast e non ha perso l'occasione di bisticciare con Galgani e con Biagio su tematiche che saranno centrali nel format per parecchio tempo.