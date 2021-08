Manca poco al debutto de Il Paradiso delle Signore 6, che come sempre andrà in onda su Rai 1.

Sono tante le nuove trame che ruoteranno tra il grande magazzino e i vari protagonisti. Altrettanti sono i cambiamenti per quanto riguarda il cast, che vedrà degli addii inaspettati. In primis, non ci sarà più Marta, che sceglierà di seguire la carriera lasciando a sé stesso il suo matrimonio con Vittorio. Addio anche a Rocco, anche se non si sa ancora per quale reale motivo, dato che avrebbe dovuto sposare Maria. Inoltre, non ci sarà più Federico, che rimarrà all'estero.

C'è chi parte e chi torna: rivedremo infatti Tina Amato, ora affermata cantante d'oltreoceano ma ancora più turbolenta, Orlando Brivio e Roberto, che si innamorò anzitempo di Vittorio.

Insomma, sono tante le novità che aspettano i fan de Il Paradiso delle Signore e, stando alle prime anticipazioni ufficiali rilasciate dall'Ufficio Stampa Rai, sarà una stagione imperdibile. Da alcune indiscrezioni, invece, si evince che l'orario della messa in onda delle nuove puntate potrebbe cambiare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, primo episodio lunedì 13 settembre

Tantissimi i colpi di scena e anche i segreti che animeranno la nuova stagione de Il Paradiso su Rai 1. La puntata d'esordio è stata programmata per il 13 settembre.

Ad aprire il grande magazzino sarà Vittorio che, dopo l'addio di Marta, dovrà rimboccarsi le maniche. Conti sarà un uomo "nuovo", pronto sia a dare uno slancio alla sua carriera con l'uscita de Il Paradiso Daily - il periodico del grande magazzino - che alla sua vita privata. Molto probabile un amore romantico che gli farà riscoprire lati di sé ormai dimenticati da tempo.

Mistero invece su Cosimo e Gabriella. Alessandro Cosentini - alias Cosimo Bergamini - non compare nel cast ufficiale, ma l'attore è stato visto sul set per girare alcune scene. Si presuppone dunque che tra i coniugi (o ex) ci sia comunque un incontro chiarificatore.

Il Paradiso delle Signore potrebbe subire un cambiamento di orario

Nella passata edizione, la direzione Rai aveva deciso di posticipare la messa in onda delle puntate dalle ore 15:40 alle 15:55. Scelta valida e vincente, visto che Il Paradiso delle Signore aveva poi registrato ascolti ancora più alti. Non si esclude quindi che, anche a partire da settembre, gli episodi vengano trasmessi alle ore 15:55.

Stando però a quanto riportato da Tv Blog, ci sarebbe invece un anticipo sulla messa in onda: la prima puntata del 13 settembre de Il Paradiso delle Signore 6 è stata infatti messa alle 15:40, il 'vecchio' orario della soap. Non si sa dunque con certezza quale decisione prenderà la Rai e resta molto probabile un cambio di orario.