Su Canale 5 arriva la nuova Serie TV dal titolo La casa tra le montagne, in onda ogni martedì sera in prima serata. Le anticipazioni sulla programmazione rivelano che la fiction è composta da quattro puntate, ognuna delle quali composta da due episodi, che saranno trasmessi dalle ore 21:30 in poi.

Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata in programma martedì 24 agosto 2021, rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà Marie, la quale scoprirà di essere in dolce attesa.

La trama de La casa tra le montagne, la nuova serie tv di Canale 5

Nel dettaglio, la trama de La casa tra le montagne racconta che tutto ruoterà intorno alla forte rivalità tra le famiglie degli Huber e dei Leitner.

Esse sono protagoniste di una faida familiare, cominciata circa vent'anni prima, nel momento in cui il capofamiglia di casa Haber causerà in maniera accidentale la morte del figlio di Sebastian Leitner.

Così nascerà la tensione tra le due famiglie e porterà a degli eventi e dei colpi di scena del tutto inaspettate, che coinvolgeranno anche gli altri membri delle loro famiglie, compresi figli e nipoti.

Anticipazioni La casa tra le montagne, seconda puntata del 24 agosto 2021

Ma cosa succederà nel corso della seconda puntata di questa serie tv in programma martedì 24 agosto su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che nel primo episodio dal titolo "Una casa per due", Marie deciderà di tenere il bambino dopo aver scoperto di essere in dolce attesa.

Al tempo stesso, però, la donna non avrà il coraggio di dirlo a nessuno: manterrà il segreto sia con suo padre che con Georg, ma ben presto sarà costretta ad affrontare la realtà dei fatti e a prendere così in mano le redini della situazione.

A seguire, andrà in onda il secondo episodio dal titolo "Ancora a casa". Le anticipazioni de La casa tra le montagne rivelano che il bambino che aspetta Marie è figlio di Georg, ma non avrà il coraggio di confessarglielo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra Lisa e Florian, invece, resterà tutto sospeso anche se sarà chiaro il fatto che i due si amino ancora. Tornerà il sereno? Lo scopriremo nelle prossime due puntate della fiction.

La serie tv tedesca otterrà successo anche in Italia?

Insomma, sarà una seconda puntata decisamente da non perdere quella de La casa tra le montagne, in programma il prossimo martedì 24 agosto in prime time su Canale 5.

La serie, infatti, sembra avere tutte le carte in tavola per riuscire a conquistare il gradimento del pubblico italiano, dopo gli ottimi ascolti registrati in Germania, con una media che ha superato la soglia dei tre milioni e mezzo di spettatori.

In attesa di scoprire se la fiction otterrà lo stesso successo anche in Italia, sarà possibile rivedere i vari episodi trasmessi in televisione anche in streaming online su Mediaset Play.