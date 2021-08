Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che racconta il burrascoso rapporto fra Serkan ed Eda. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 9 al 13 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul malinteso che spingerà Serkan a credere che Eda aspetti un figlio, sul crollo del tetto dei Kafescioglu, sulle indagini svolte da Eda per scoprire il sabotatore dell'Art Life e sulla storia di Engin e Piril che diventerà pubblica.

Eda diventa babysitter

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che i coniugi Kafescioglu assumeranno Eda e Serkan per ristrutturare la loro nuova casa in città. Nonostante i loro problemi sentimentali, i due giovani accetteranno di lavorare insieme cercando di comportarsi nella maniera più professionale possibile. Poco prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, Eda si offrirà di badare al figlio dei Kafescioglu per far sì che la coppia possa trascorrere del tempo libero insieme. La scelta della giovane e una serie di malintesi faranno sì che Serkan si convinca che la sua ex fidanzata sia incinta. Molto presto la notizia si diffonderà spingendo Aydan e Ayfer ad allarmarsi così tanto da chiedere spiegazioni a Figen che si rivolgerà a Ceren per sapere la verità.

Alla fine, il tutto si rivelerà essere un grosso malinteso perché la persona realmente incinta è Asli che è in attesa del suo secondo figlio.

Serkan sospetta di Efe

Eda prometterà ad Aydan un viaggio virtuale nella città di Londra, rendendola molto felice. Seyfi farà capire ad Ayfer che molto presto sarà lui il giardiniere della sua villa.

Nel tentativo di liberarsi dell'astio che prova nei confronti di Selin, Ceren porterà Ferit in un canile per adottare insieme un cucciolo. Per danneggiare Serkan, Efe modificherà i disegni fatti dall'imprenditore, compromettendo la riuscita dei lavori di ristrutturazione dei Kafescioglu. Nei giorni seguenti, infatti, il tetto della casa crollerà gettando l'Art Life in una gogna mediatica.

Tutti incolperanno Serkan dell'accaduto, tranne Eda che esaminando i disegni scoprirà delle anomalie. In questo modo, la giovane intuirà che qualcuno ha complottato contro il suo ex per danneggiarlo. Inizialmente, la Yildiz si convincerà che a manomettere i disegni sia stata Selin, ma alla fine cambierà idea quando Serkan le dirà che ha danneggiarlo è stato sicuramente Efe. Gli impiegati dell'Art Life si impegneranno a scoprire chi ha cercato di incastrare il Bolat, controllando tutti i video di sorveglianza della stanza in cui si trova la stampante. In questo modo, tutti scopriranno che Engin e Piril stanno insieme e che Erdem dorme in ufficio. Dopo aver scoperto che la signora Idil si è rivolta al suo vivaio grazie a Serkan, Ayfer si recherà in ufficio e chiederà a quest'ultimo di lasciare perdere sua nipote.

Nel frattempo, Eda ricomincerà a frequentare le lezioni all'università, fermandosi spesso in biblioteca in cui un giorno incontrerà Serkan.