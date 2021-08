Antonella Clerici tornerà in onda nella stagione tv 2021/2022 con il suo cooking show É sempre mezzogiorno, programma rivelazione della passata annata Rai. Nato dalle "ceneri" de La prova il cuoco, programma che Antonella ha condotto per 18 anni, il nuovo show del mezzogiorno di Rai 1 ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori, meritandosi la riconferma anche nella prossima stagione televisiva.

La riconferma di Antonella Clerici nei palinsesti Rai 2021/2022

Le anticipazioni su É sempre mezzogiorno rivelano che il programma tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre, come sempre nella fascia orario che va dalle 12 alle 13:30 circa, in rigorosa diretta tv.

Anche quest'anno, ci saranno diversi chef e cuochi, che daranno dei consigli al pubblico da casa per la preparazione di svariate ricette e torneranno anche i giochi telefonici, con i quali saranno assegnati lauti premi in gettoni d'oro.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni di queste ore, Antonella Clerici avrebbe un sogno che starebbe cercando di attuare per questa nuova edizione del suo programma.

La conduttrice, infatti, vorrebbe avere nel cast fisso del programma la sua storica partener e compagna di avventure culinarie, Anna Moroni, che per ben 18 anni le ha fatto da "spalla" a La prova del cuoco.

É sempre mezzogiorno: Anna Moroni nel cast fisso?

Lo scorso anno, Antonella ha accolto Anna Moroni nello studio di É sempre mezzogiorno come guest-star per una settimana.

A quanto pare, però, la presentatrice starebbe cercando di portare avanti la trattativa per avere Anna come presenza fissa nel suo show del mezzogiorno, seguito da una media di circa due milioni di spettatori al giorno.

Quello in daytime, non sarà l'unico appuntamento della prossima stagione tv 2021/2022 per Antonella Clerici, che da novembre tornerà anche in prima serata con la seconda edizione di The Voice Senior.

Indiscrezioni parlano di nozze in arrivo per Antonella Clerici e il suo Vittorio

In attesa di rivederla di nuovo sul piccolo schermo televisivo, Antonella Clerici potrebbe anche convolare presto a nozze con il suo compagno Vittorio Garrone. I due ormai fanno coppia fissa da diversi anni e, secondo le indiscrezioni riportate da Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, starebbero pensando seriamente di unirsi ufficialmente in matrimonio a tutti gli effetti.

Addirittura si vocifera che ci sarebbe anche già una data per il fatidico giorno del sì, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli.