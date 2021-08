Lorella Cuccarini sarà la prima professoressa di Amici ad aver ricoperto il ruolo di insegnate di ballo per passare poi a quello di canto. Ad annunciare il 'passaggio di cattedra' è stata proprio la più amata dagli italiani che, rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, ha confermato le voci che circolavano da un po' di tempo. Lorella, durante l'edizione numero 21 del talent, prenderà il posto di Arisa, che invece ha lasciato il programma, mettendosi alla prova in un'altra disciplina. Alcuni utenti del web hanno storto il naso di fronte a questa novità, ma lei è stata in grado di tenere testa alle critiche ricordando la sua carriera nel mondo della musica.

Lorella cambia disciplina

'È stata una richiesta di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto che un docente abbia che un ricoperto due discipline', ha scritto Lorella nelle sue storie su Instagram confermando che non solo farà parte del cast di Amici 21, ma che effettivamente non sarà più al banco di danza con Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Quest'anno Cuccarini accoglierà i talenti del mondo della musica, su esplicita richiesta della padrona di casa.

Con Lorella ci saranno Rudy Zerbi mentre per quanto riguarda Anna Pettinelli ci sono ancora dei dubbi, poiché si vocifera che al suo posto potrebbe giungere Alberto Urso.

Il posto di coach di ballo, rimasto vuoto, sarà occupato da Raimondo Todaro. Insomma, pare proprio che ci sarà una rivoluzione nel corpo docenti che avranno la possibilità di contare sempre sul gruppo dei professionisti a cui si aggiungerà Giulia Stabile. La notizia ha destato diverse critiche tra gli utenti del web che non hanno preso bene la novità.

'Penso di poterlo fare': la risposta di Cuccarini alle critiche

'Non sei in grado di insegnare canto', è una delle frasi più aspre che sono state rivolte a Lorella che però, mantenendo la sua classe ed eleganza, ha risposto con i fatti ai commenti pungenti che le sono stati rivolti. 'Ho inciso il primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantanti dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante, penso di poterlo fare', ha replicato Cuccarini.

La nuova insegnate di canto di Amici 21 sembra già agguerrita e pronta a far valere la sua idea, ma sempre con garbo, qualità sulla quale ha già ampiamente puntato durante il suo primo anno nel talent. Lorella avrà la possibilità di guidare i cantanti ma di certo il suo occhio critico per ciò che riguarda la danza non mancherà. Anche quest'anno Maria De Filippi ha saputo costruire un cast di elevato valore artistico.