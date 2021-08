Grandi colpi di scena nel corso delle puntate della soap opera Love is in the air , che prosegue la sua messa in onda con successo su Canale 5. I riflettori saranno ben puntati sulla coppia composta da Eda e Serkan: i due, nonostante le mille avversità, decideranno di convolare a nozze. Nei giorni precedenti il ​​matrimonio, però, si verificherà un episodio preoccupante: Eda verrà rapita.

Serkan ed Eda pronti per le nozze: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air rivelano che nonostante le avversità da parte della nonna, Eda deciderà di sfidarla e così, stufa dei ricatti subiti, correrà dal suo amato per chiedergli di sposarla.

La reazione di Serkan sarà ovviamente positiva: il giovane architetto non avrà alcun dubbio e confermerà alla donna che intende unirsi in matrimonio al più presto.

I due, quindi, prepareranno la loro festa di fidanzamento ufficiale, alla quale prenderanno parte soltanto i parenti e gli amici più stretti.

La nonna di Eda, dopo aver cercato di ostacolare la loro unione, fingerà di aver cambiato idea sul matrimonio, a patto che vengano rispettate tutte le norme vigenti in Turchia riguardo le nozze.

Il principe Seymen trama alle spalle di Eda

Una di queste sarà quella de La Notte dell'Hennè, una festa dedicata solo ed esclusivamente ad Eda, la quale festeggerà in compagnia di sole amiche donne.

Le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che Erdem verrà incaricato di acquistare tutto il necessario per la festa, compreso lo zucchero adatto, che tuttavia non riuscirà a trovare.

A risolvere la situazione ci penserà il principe Seymen, il quale consegnerà ad Erdem lo zucchero che servirà per la preparazione dei cocktail, ma a patto che non sveli a nessuno che sia stato lui a darglielo.

Eda viene rapita prima delle nozze: anticipazioni turche L'amore è nell'aria

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare, dato che all'interno di quello zucchero plastico sono stati messi dei sonniferi.

Le trame turche della soap, rivelano che quando tutte le invitate berranno cocktail, finiranno per addormentarsi.

A quel punto due uomini, incaricati dal principe, preleveranno la futura sposa e la porteranno con loro. Eda, quindi, verrà sequestrata durante La Notte dell'Hennè e portata via in macchina.

Per fortuna, però, Serkan riuscirà ad intervenire in tempo e allerterà subito la polizia per far sì che si mettano sulle tracce della vettura dove si trova la sua amata.

Solo in questo modo Eda verrà trattata in salvo.

Cambio programmazione per la soap su Canale 5

In attesa di vedere in onda questi nuovi attesissimi episodi della soap con Eda e Serkan, le anticipazioni riguardanti la programmazione ufficiale Mediaset, rivelano che dal 6 al 10 settembre, le nuove puntate cambieranno orario di mesa in onda.

Love is in the air, infatti, slitterà alle ore 16:30 circa con il consueto episodio giornaliero, anticipato alle 14:45 da una doppia puntata della soap Brave and Beautiful e poi a seguire, alle 17:35 lascerà la linea al ritorno di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.