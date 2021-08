Kerem Bursin e Hande Ercel hanno conquistato i fan delle Serie TV turche anche in Italia, grazie alla messa in onda su Canale 5 di Love is in the Air. In una recente intervista rilasciata alla rivista turca Hurriyet, l'attore di Serkan Bolat ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la sua relazione con l'interprete di Eda e ha fornito dei dettagli sulle motivazioni del suo ritorno in Turchia.

La riservatezza di Kerem e Hande

Gli interpreti di Serkan ed Eda si amano non solo sul set, ma anche nella vita reale. Sono stati loro stessi, qualche mese fa, con vari post su Instagram a rendere pubblico il loro amore, sbocciato grazie alle riprese della serie Love is in the Air, che in Turchia è giunta alla seconda stagione.

Pur avendo reso nota la loro relazione, in un'intervista per un giornale turco Kerem ha dichiarato di voler mantenere la riservatezza sulla sua vita privata, tanto che sia lui che Hande parlano solo delle loro carriere. Infatti, Kerem ha dichiarato: ''Non porto la mia vita personale al lavoro. Lei è il personaggio di Eda, io sono Serkan'', aggiungendo che entrambi si avvicinano in maniera professionale al lavoro.

Il ritorno in Turchia di Kerem e il suo romanticismo

L'attore di Serkan Bolat, per un periodo è stato lontano dalla Turchia: infatti, è cresciuto in America. Nella stessa intervista, ha dichiarato di essere tornato nel suo paese a causa della perdita di un suo caro amico a causa di un incidente.

Il ritorno in Turchia ha permesso a Kerem di recitare il ruolo del ricco e affascinante Serkan Bolat, all'apparenza freddo ma in realtà molto romantico. A proposito di ciò, Kerem ha ammesso di essere anche lui romantico ma "non negli schemi a cui siamo abituati". La sua interpretazione gli ha permesso di incontrare la donna che attualmente è la sua compagna e a raggiungere un grande successo, tanto da spodestare Can Yaman dal ruolo di miglior attore turco.

Le coppie turche che si sono formate sui set

Non solo Kerem e Hande hanno trasformato l'amore sul set in relazione nella vita reale. Anche altre coppie protagoniste di altre serie tv turche, infatti, si sono unite al di fuori delle riprese televisive. Tra queste, Ozge Gurel e Serkan Cayoglu, protagonisti della prima serie tv turca Cherry Season andata in onda in Italia in due stagioni.

I due sono insieme dal 2015.

Un'altra coppia che ha fatto innamorare i fan italiani è quella rappresentata da Can Divit e Sanem: gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir, però, non hanno mai confermato il presunto flirt. Attualmente Demet è fidanzata con un cantante turco, mentre Can si è legato alla giornalista sportiva italiana Diletta Leotta. Sui due ci sono sempre state parecchie polemiche e al momento la storia sembrerebbe giunta al termine.

Una novità degli ultimi giorni, vedrebbe Yaman e Ozdemir protagonisti di una nuova serie tv della Gold Production. Attendiamo novità sul tema.