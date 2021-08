La nuova e avvincente serie televisiva di origini turche intitolata Love is in the air continua ad andare in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere il 10 agosto 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, raccontano che Eda Yildiz (Hande Erçel) dopo aver avuto diversi malesseri apprenderà che non è da escludere una presunta gravidanza e quindi che potrebbe aspettare un bambino dall’ormai ex fidanzato Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Episodio Love is in the air, di martedì 10 agosto: Serkan preoccupato a causa dei malesseri della sua ex fidanzata

Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nella puntata in programma sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 10 agosto nella solita fascia del daytime, si evince che Eda continuerà a fare i conti con delle ripetute nausee, destando dei sospetti a Bolat. In particolare la fanciulla - prima di occuparsi dei lavori di ristrutturazione della casa dei coniugi Kafescioglu sempre con la collaborazione di Serkan - non avrà altra scelta che recarsi in farmacia.

I malesseri di Eda faranno preoccupare ulteriormente il ricco architetto, infatti per avere una risposta deciderà di chiamare il medico: purtroppo la ragazza rifiuterà di farsi visitare dalla sua dottoressa, quando le dirà di poter aspettare un figlio.

Asli confessa a Eda di essere in dolce attesa

Yildiz anche quando arriverà a casa di Asli, la nuova cliente dell’azienda Art Life, si vedrà costretta a correre di corsa in bagno: in tale circostanza quest’ultima con un test di gravidanza spiazzerà Eda, confessandole di essere in stato interessante e di non sapere in che modo dare la notizia inaspettata al marito Emre, visto che ha un figlio ancora piccolo.

Per concludere tutte queste coincidenze, compresa la conversazione intima tra la protagonista dell’appassionante sceneggiato con Asli, porteranno a pensare che Eda potrebbe essere veramente incinta.

Quest’ultima e Serkan come la prenderanno qualora dovessero avere la conferma di diventare genitori? Non resta che attendere le prossime puntate per sapere come si evolverà la delicata questione, ma è ovvio che se Eda aspetterà davvero un bambino questa novità stravolgerà ogni equilibrio, principalmente il facoltoso architetto che dovrà fare un passo indietro dopo aver confidato alla fanciulla che non è sua intenzione quella di avere dei figli dopo averla conosciuta.