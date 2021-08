Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita previste per prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler spagnoli evidenziano che Felipe Alvarez Hermoso verrà a sapere che Javier Velasco e Laura Alonso si conoscevano di già, tanto da sospettare una loro alleanza dopo una rivelazione di Mendez.

Una vita: Javier riesce a far uscire Genoveva dal carcere

Le anticipazioni di Una vita, sulle prossime puntate in onda a breve in Italia, si soffermano su Laura, la nuova domestica di Genoveva, che dimostrerà di nascondere più di un segreto.

Tutto avrà inizio quando Salmeron verrà portata in carcere grazie alla deposizione di Alonso, la quale comunicherà a Mendez che Marcia è stata uccisa con un coltello di proprietà di Genoveva.

Tuttavia la dark lady verrà rimessa in libertà grazie alle macchinazioni di Javier, almeno fino all'inizio del processo a suo carico.

Ovviamente Felipe non prenderà bene il ritorno a casa di Genoveva, tanto da innescare con lei un parapiglia sulle scale di casa. Tutto questo provocherà la caduta della donna e la perdita del bambino che portava in grembo. Una notizia che manderà su tutte le furie Salmeron, che giurerà di vendicarsi del marito.

Inoltre la dark lady cercherà di scoprire gli scheletri nell'armadio di Laura, che per questo sarà costretta a eseguire i suoi ordini. La domestica, infatti, farà credere a Felipe di aver trascorso una notte insieme e che in questa occasione lui l'avrebbe violentata.

Una versione distorta, tesa a mettere in cattiva luce Alvarez Hermoso.

Felipe crede che Laura e Velasco siano complici dopo una rivelazione di Mendez

Durante i nuovi appuntamenti della soap opera, Mendez setaccerà il passato di Genoveva e dei suoi complici poco prima dell'inizio del processo e in questo modo scoprirà che Laura, in passato, è stata assolta dopo essere stata processata per l'omicidio di suo padre.

Inoltre apprenderà che il suo avvocato era niente di meno che il losco Javier Velasco.

Mendez crederà che sia solo una coincidenza, mentre Felipe sospetterà che i due siano complici, tanto da voler rintracciare a tutti i costi Laura, in quanto sarà indispensabile la sua testimonianza per rinchiudere Genoveva in carcere con l'accusa di omicidio.

Purtroppo Alonso farà perdere le proprie tracce su ordine della dark lady.

Alonso alleata di Javier per aiutare la sorella malata

La trama si complicherà ulteriormente quando Javier raggiungerà Laura nella clinica dov'è rinchiusa sua sorella Lorenza. Con ciò si evincerà che Velasco e Alonso sono alleati da molto tempo. Il losco legale, infatti, si complimenterà con la domestica per come ha gestito la situazione molto delicata.

Ben presto i telespettatori di Una vita scopriranno che Laura si era piegata al volere di Javier, con la speranza di mettere insieme dei soldi utili per far par operare sua sorella malata in Germania.