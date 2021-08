Da qualche settimana i telespettatori italiani della soap opera spagnola Una vita hanno assistito all’ingresso nelle trame della new entry Laura Alonso, colei che lavora a casa di Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salmeron al posto della storica domestica Agustina. La giovane inserviente presto si vedrà costretta ad assecondare le richieste della sua padrona, per non far venire alla luce il suo terribile passato. Nonostante ciò, Felipe riuscirà a ottenere delle informazioni sconcertanti sul conto di Laura, dopo che la stessa sosterrà di aver subito un abuso da lui.

In particolare il commissario Aurelio Mendez confesserà all’avvocato che la fanciulla prima di mettere piede ad Acacias 38, venne considerata la principale sospettata del decesso del proprio genitore.

Una vita, spoiler: Genoveva perde il figlio che aspettava

Nel corso degli episodi che occuperanno Canale 5 prossimamente, i fan dello sceneggiato apprenderanno per quale motivo Aurelio Mendez ha manifestato una certa perplessità nei confronti di Laura, la nuova domestica di Felipe e Genoveva. Tutto avrà inizio quando i coniugi Alvarez Hermoso dopo le nozze, precisamente a seguito della morte di Marcia diventeranno nemici. Salmeron scatenerà tutta la sua ira contro l’avvocato dopo aver perso la creatura che portava in grembo.

Nello specifico, dopo essere riuscita a sfuggire al suo arresto facendo ricadere la colpa sul sorvegliante Cesareo, la darklady di Acacias 38 finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver ucciso Marcia. Velasco non perderà tempo per assumere la difesa di Genoveva, invece Felipe riceverà una lettera inaspettata da parte di Santiago che lo farà rimanere senza parole.

Salmeron non appena tornerà in libertà avrà modo di leggere ciò che il brasiliano ha confessato ad Alvarez Hermoso, non rimanendo di certo indifferente dato che avrà un mancamento. Sarà proprio dopo il ricovero in ospedale, che Genoveva apprenderà dell’interruzione della sua gravidanza: questa bruttissima notizia ovviamente stravolgerà anche Felipe, da sempre desideroso di diventare padre.

Salmeron vuole vendicarsi del marito, Felipe apprende che Laura in passato fu accusata di omicidio

Da questo momento in poi, Salmeron sarà decisa a vendicarsi del marito: per raggiungere il suo obiettivo la perfida donna ricatterà Laura, dicendole di sapere il suo segreto. Quest’ultima su richiesta di Genoveva fingerà che Felipe si sia approfittata di lei, dopodiché se ne andrà via dal quartiere per qualche giorno. La domestica sparirà proprio quando Alvarez Hermoso sentirà il bisogno di parlarle, visto che la cercherà disperatamente prima dell’inizio del processo per condannare sua moglie. A questo punto quest’ultimo apprenderà che qualche anno fa, Laura fu sospettata dell’omicidio di un uomo che si rivelò essere suo padre: a raccontare tale accaduto all’avvocato sarà Aurelio.

Inoltre, il commissario sempre durante la conversazione fornirà un altro importante dettaglio a Felipe, ovvero che a difendere la sua nuova domestica fu Velasco. Nel contempo Laura dopo aver fatto perdere le sue tracce appositamente e con la collaborazione di Genoveva, farà visita alla sorella malata.