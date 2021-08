Nuovi rumor sul futuro di Tina Cipollari a Uomini e donne. Dopo che la romana ha smentito il suo chiacchierato addio alla trasmissione di Maria De Filippi, le riviste di Gossip hanno rilanciato parlando di un matrimonio che dovrebbe essere celebrato nel marzo del 2022. Le possibili nozze col compagno Vincenzo, potrebbero tenere l'opinionista un po' lontana dagli studi dove si registra il dating-show: la vamp, inoltre, avrebbe in programma un trasferimento di tutta la sua famiglia a Firenze.

Novità sul futuro di Tina a Uomini e Donne

Quando mancano poche settimane all'inizio delle registrazioni della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, sul web sta circolando un gossip piuttosto inaspettato su una protagonista del cast.

Secondo a quello che si vocifera in rete da qualche ora, Tina Cipollari potrebbe non partecipare a tutte le puntate della nuova edizione del dating-show: nei primi mesi del prossimo anno, infatti, l'opinionista avrebbe un impegno piuttosto importante da portare a termine.

Dopo aver rinviato le nozze di circa un anno a causa della pandemia e delle restrizioni, si dice che la romana sarebbe pronta a sposare il compagno Vincenzo a marzo 2022.

I due fanno coppia da qualche anno e, nonostante le riviste abbiano parlato spesso di momenti di profonda crisi, sono legatissimi e probabilmente pronti a diventare marito e moglie.

Il ruolo di Tina nel cast di Uomini e Donne

Il matrimonio che dovrebbe celebrarsi a marzo del 2022, potrebbe allontanare per un po' Tina da Uomini e Donne.

Qualora la vamp dovesse davvero sposare il fidanzato all'inizio del prossimo anno, è ipotizzabile un suo periodo d'assenza dallo studio per motivi logistici.

L'opinionista, infatti, sarebbe anche in procinto di lasciare Roma per trasferirsi con i figli a Firenze, città dove vive e lavora il compagno Vincenzo: questo trasloco potrebbe incidere sulla breve pausa che la donna dovrebbe concedersi dalla televisione.

Poche settimane fa, comunque, la collega di Gianni Sperti ha smentito un gossip che la voleva prossima ad abbandonare definitivamente il cast del dating-show di Maria De Filippi: Cipollari, infatti, ha confermato che prenderà parte alle nuove puntate già a partire da fine agosto, quando tutto il cast si riunirà agli studi Elios per cominciare a registrare gli appuntamenti che saranno trasmessi su Canale 5 dal 13 settembre.

La rivalità con Gemma a Uomini e Donne

Quando Tina tornerà ad occupare la sua sedia da opinionista, sicuramente si ritroverà faccia a faccia con la sua storica antagonista televisiva. Dopo circa tre mesi di tregua (dovuti dalle vacanze estive), a breve riprenderà la rivalità tra Cipollari e Gemma, la dama che sta per intraprendere l'avventura a Uomini e Donne per il dodicesimo anno consecutivo.

Le due non si sopportano e da parecchie edizioni si scontrano in modo acceso davanti alle telecamere su svariati argomenti: la bionda vamp è convinta che Galgani non cerchi davvero l'amore nel programma ma solo visibilità, la torinese dice di sentirsi quasi "perseguitata" dagli aspri attacchi della collega di Gianni Sperti, gli stessi che minerebbero la maggior parte delle sue frequentazioni con i cavalieri del parterre.

A rendere le cose ancora più difficili alla dama è stato l'arrivo di Isabella. La new entry Ricci, infatti, è subito entrata nel cuore dei telespettatori e del cast, compreso quello della sua nemica Tina. Quest'ultima, infatti, mesi fa non ha perso l'occasione per paragonare le due donne del Trono Over, sottolineando quanto secondo lei Gemma sia meno elegante ed educata della sua nuova antagonista.