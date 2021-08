Continua l'appuntamento con le anticipazioni su Love is in the air, lo sceneggiato turco che ha rapito il cuore di milioni di telespettatori italiani.

Gli spoiler delle puntate provenienti dalla Turchia segnalano che Eda Yildiz apparirà disposta a tutto pur di ostacolare i piani di Semiha. La fioraia, infatti, chiederà a Serkan Bolat di diventare suo marito dopo avergli confessato il suo amore e il ricatto di sua nonna.

Trame Love is in the air: Serkan ed Eda passano una notte di passione

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate in programma a breve su Canale 5 informano che Eda sarà protagonista di una stramba proposta di nozze.

Tutto si svilupperà nel momento in cui Semiha metterà piede all'Art Life, annunciando di avere il 45% delle quote dell'agenzia di architettura. Qui, la donna dimostrerà di avere intenzioni bellicose, volendo distruggere la famiglia Bolat, rea di aver provocato la morte del figlio Mustafà una ventina di anni prima.

Di conseguenza, Semiha chiederà alla nipote di lasciare Serkan se non vuole che l'Art Life fallisca. Inoltre, la diabolica donna stringerà un'alleanza con la sostituta di Selin, Balca (İlayda Çevik) pur di allontanare Eda dal biondo architetto. Nonostante tutto, la Yildiz non riuscirà a reprime quello che prova per Bolat, finendo per trascorrere con lui una notte di passione.

La Yildiz organizza un piano contro Semiha

Nel corso delle nuove puntate dello sceneggiato turco, Eda apparirà pronta a tutto pur di sconfiggere sua nonna dopo aver chiesto del tempo a Serkan.

Per questo motivo, la fioraia si avvarrà della complicità di Melo per recuperare l'agenda rossa di Semiha all'interno di una cassaforte.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Eda entrerà in possesso di un biglietto, nel quale sua nonna la informerà che non ci potrà mai essere un futuro per lei e Serkan. In questo modo, la Yildiz capirà che Semiha aveva calcolato le sue mosse, riaffermando il suo potere nella sua vita.

Per questo motivo, Eda organizzerà un piano per irritare la nonna.

La fioraia chiede a Bolat di sposarla

In pratica, Eda salirà a bordo del jet privato di Serkan (Kerem Bursin), in partenza per un incontro di lavoro importante in Francia. Qui, la fioraia confesserà all'architetto di armarlo e dopo avergli mostrato due anelli di fidanzamento, gli chiederà di sposarsi.

Ovviamente, Serkan risponderà affermativa alla richiesta della Yildiz. Inoltre, l'avviserà che una volta toccato il suolo francese le organizzerà una vera proposta di nozze. Sarà in questa occasione, che Bolat scoprirà che Eda (Hande Ercel) l'aveva lasciato dopo essere stata vittima del ricatto di Semiha per diverse settimane.