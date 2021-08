Passione alle stelle nel corso delle prossime puntate di Love is in the air che verranno trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche della serie tv raccontano che Serkan Bolat e Eda Yildiz trascorreranno una notte d'amore dopo essere usciti indenni dalle malefatte di Semiha e Balca.

Anticipazioni Love is in the air: Eda prende le distanze da Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate in onda prossimamente in Italia annunciano che Eda non riuscirà a stare distante da Serkan nonostante le intromissioni di Semiha.

Tutto inizierà con esattezza quando la perfida nonna diventerà socia dell'Art Life per il 45%. La donna, a questo punto, minaccerà la nipote di far fallire l'azienda se non interrompe il rapporto con Bolat. A questo punto Eda non avrà altra scelta che prendere le distanze dal famoso architetto, comunicandogli che tra di loro non ci potrà essere un futuro.

Tele decisione verrà presa dalla giovane Yildiz quando sua nonna farà arrestare Alptekin alle Bahamas. Il padre di Serkan, infatti, verrà preso all'aeroporto con una valigia piena di denaro contraffatto. Per questo motivo, il signor Bolat verrà condannato a otto mesi di prigione. Sarà una mossa per vendicare la morte del figlio Mustafà messa in atto dalla terribile Semiha.

Balca provoca uno choc anafilattico all'architetto

Nel corso delle prossime puntate della Serie TV, Eda non accetterà il corteggiamento del principe Seymen - come suggerito dalla nonna - nonostante la fine della storia con Serkan.

Intanto, Semiha chiederà alla sua complice Balca di sferrare l'ultimo colpo di grazia dopo aver visto fallire tutti i suoi tranelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In pratica, la pr inviterà Serkan a cena in un ristorante, mentre Semiha farà lo stesso con la nipote. La fioraia e l'architetto, a questo punto, si sfideranno e si guarderanno per tutta la durata della cena. Balca sarà talmente delusa da versare del succo di fragola nel cocktail di Bolat, non sapendo della sua allergia. Kocak, infatti, sarà costretta ad accompagnarlo all'ospedale per un iniziale choc anafilattico.

La Yildiz scappa dopo aver fatto l'amore con Bolat

Successivamente, Eda si recherà a trovare Serkan a casa su ordine della nonna. Qui, Balca si farà trovare con indosso soltanto una camicia da uomo mentre il suo vestito sarà appoggiato su un divano. Fortunatamente la fioraia non cadrà nel tranello della rivale e anzi la caccerà dall'abitazione. Poi, si recherà in camera di Bolat, dove lo troverà addormentato per via degli antistaminici somministrati dai medici per curare l'allergia.

Ma l'architetto riprenderà i sensi nel giro di poco tempo, tanto che l'atmosfera diventerà bollente. Alla fine, Serkan e Eda non riusciranno a reprimere la passione che sentono l'uno per l'altra, finendo per fare l'amore.

La mattina seguente, però, la giovane Yildiz scapperà dall'abitazione prima di avere un confronto con Bolat.