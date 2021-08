C'è posta per te, il fortunato people show del sabato sera di Canale 5, è già confermato nella prossima stagione televisiva. Il programma andrà in onda nel 2022 in prime time, ma in queste settimane, Maria De Filippi si porterà avanti con il lavoro, registrando già le prime storie che andranno a comporre le dieci puntate della prossima edizione. E tra i papabili ospiti della trasmissione, potrebbe esserci anche il divo turco Can Yaman.

Al via le registrazioni di C'è posta per te 2022

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la prima registrazione ufficiale di C'è posta per te 2022 è in programma il prossimo 28 agosto, presso gli studi Elios di Roma.

Anche quest'anno, Maria De Filippi realizzerà i sogni di alcune persone che hanno scritto alla redazione del programma di Canale 5 e permettendogli di conoscere il loro beniamino.

Tra i possibili ospiti di questa nuova edizione, potrebbe esserci anche l'attore turco Can Yaman, che negli anni precedenti ha già partecipato due volte al programma.

Can Yaman tra i possibili nuovi ospiti di C'è posta per te 2022

La presenza di Can Yaman in tv è sempre sinonimo di ottimi ascolti, motivo per il quale la conduttrice non vorrebbe lasciarsi scappare la sua presenza.

Nei giorni scorsi, poi, sono emerse anche delle indiscrezioni legate a quello che sarebbe il sogno di Maria De Filippi per questa nuova stagione del suo programma: avere come ospite Meghan Markle, ex duchessa del Sussex e moglie del Principe Henry.

Del resto, già in passato, diversi ospiti internazionali hanno preso parte al programma del sabato sera di Canale 5, tra cui: Cristiano Ronaldo, Julia Roberts, Orlando Bloom e il già citato Can Yaman.

In attesa di scoprire se la trattativa con Meghan Markle andrà in porto con C'è posta per te, Maria De Filippi si prepara al ritorno ufficiale in televisione per questa nuova stagione 2021/2022.

Il ritorno in tv di Maria De Filippi: gli appuntamenti della stagione 2021/2022

Dal 13 settembre, infatti, sarà nuovamente al timone di Uomini e donne (di cui questa settimana sono iniziate le registrazioni). Il dating show dei sentimenti sarà trasmesso come sempre dal lunedì al venerdì alle 14:45 circa su Canale 5.

Dal 18 settembre, invece, ripartirà l'appuntamento con Amici 21 e quello con Tu si que vales, lo show del sabato sera che la vede protagonista in giuria al fianco di Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

Nel 2022, invece, oltre al già citato C'è posta per te e al serale di Amici 21, Maria De Filippi dovrebbe produrre anche un nuovo show destinato alla prima serata di Canale 5, così come era stato annunciato alla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset.