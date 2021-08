Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air che i fan potranno assistere prossimamente sui teleschermi di Canale 5.

Gli spoiler dello sceneggiato provenienti direttamente dalla Turchia svelano che il principe Seymen mostrerà la sua vera natura. Ebbene sì, l'uomo farà rapire Eda Yildiz nel corso della Festa dell'Hennè. Un'assenza che desterà la preoccupazione di Serkan Bolat, che vorrà vederci più chiaro.

Anticipazioni Love is in the air: Eda chiede a Serkan di sposarla

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse a breve in Italia annunciano ore difficili per Eda.

Tutto si svilupperà nel momento in cui la ragazza chiederà a Serkan di sposarla per mettere un freno alle minacce della diabolica nonna, intenzionata a vendicarsi della morte del figlio Mustafà avvenuta per colpa di Alptekin. Eda, infatti, informerà l'architetto che Semiha ha deciso di far fallire l'Art Life, se non metterà fine alla loro storia.

Ma Bolat non si lascerà intimidire dalle parole della signora, tanto da affrettare i preparativi di nozze. A tal proposito, la coppia deciderà di dare una festa in occasione del loro fidanzamento ufficiale, a cui inviteranno tutti gli amici più stretti. Ovviamente, Semiha fingerà di dare il suo nullaosta al matrimonio, facendo promettere ai due che rispetteranno nei minimi dettagli la tradizione turca.

Il principe Seymen fa rapire la Yildiz durante la Notte dell'Henné

Stando agli spoiler della Serie TV si apprende che Eda sarà protagonista della Notte dell'Henné, dove Ayfer sarà addetta alla preparazione del rinfresco e delle bevande. Qui, la donna si accorgerà di aver bisogno dello zucchero plastico per preparare un cocktail.

Purtroppo Erdem non riuscirà a trovare l'ingrediente mancante, ma arriverà in suo soccorso il principe Seymen. Quest'ultimo riuscirà a recuperare lo zucchero, sebbene chieda di non farne parola di nessuno del suo gesto. Tutte le donne presenti alla festa si addormenteranno per colpa del sonnifero, aggiunto nello zucchero plastificato da parte di Seymen.

Nel frattempo, alcuni uomini del principe porteranno Eda Yildiz lontano dall'evento dopo averla rapita.

Bolat porta in salvo la nipote di Semiha

Ovviamente, l'assenza di Eda desterà la preoccupazione di Serkan Bolat, che riuscirà a salvarla dopo aver allertato le forze dell'ordine.

Il giorno seguente, Semiha ordinerà Seymen di stare lontano dalla nipote mentre Melo e Leyla inizieranno ad avere dei sospetti sul complice del principe. Le due ragazze sospetteranno che la nuova pr Balca sia immischiata in questo avvelenamento.