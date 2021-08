Mentre mancano pochi giorni all'inizio della nuova stagione di Un posto al sole, continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni in merito al futuro della soap opera partenopea. Da poco è stato annunciato che, in occasione dell'esordio delle puntate inedite, verrà presentata la nuova sigla. Inoltre, in futuro, sono previsti rientri e nuovi ingressi nel cast. Uno dei primi personaggi a tornare, nella soap sarà Alice Pergolesi. La ragazza dovrebbe infatti comparire già lunedì 23 agosto, per la felicità di nonna Marina. Tuttavia l'allegria per il suo arrivo a Napoli durerà poco e la giovane si troverà, presto, a scontrarsi duramente con Fabrizio Rosato.

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 agosto: Alice Arriva a Napoli

Nelle prossime puntate di Upas, Fabrizio (Giorgio Borghetti) si dedicherà anima e corpo alla realizzazione dello spot pubblicitario, che dovrebbe risollevare le sorti delle sue aziende. Nel frattempo Marina (Nina Soldano) andrà all'aeroporto per prendere sua nipote Alice (Fabiola Balestriere). La ragazza, appena arrivata a Napoli, deciderà di trascorrere l'intero pomeriggio sul set dello spot pubblicitario per la pasta Rosato. Giunta sul posto, Alice rimarrà estasiata nel vedere che Andrea Sannino è il vip scelto come testimonial del marchio. La giovane deciderà quindi di girare un video del backstage e pubblicarlo sui social, senza curarsi delle conseguenze.

Un posto al sole, trame 23-27 agosto: Marina prova a difendere Alice

Non appena Fabrizio verrà a conoscenza di questa notizia, reagirà malissimo: svelare i retroscena dello spot, senza aver concordato nulla con l'agenzia, potrebbe arrecargli degli ingenti danni. Lo spoiler involontario di Alice potrebbe compromettere l'intera strategia commerciale e questo farà arrabbiare molto l'uomo.

La sfuriata di Rosato sarà tale che la giovane, profondamente dispiaciuta per l'accaduto, deciderà di ripartire subito per Londra. Nel frattempo Marina cercherà di difendere la nipote, arrivando a ipotizzare che dietro l'incidente potrebbe nascondersi Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), apparso anche lui sul set con la banale scusa di voler salutare Alice.

Le anticipazioni non svelano se l'allarme rientrerà, ma sottolineano che il rapporto tra Fabrizio e Marina, già a rischio per l'arrivo di Giorgia (Gioia Marzocchi), si incrinerà ancora maggiormente

Un posto al sole: venerdì 27 agosto va in onda un doppio episodio

C'è un importante novità per i fan di Un posto al sole. La soap opera, infatti, non andrà in onda giovedì 26 agosto per dare spazio all'europeo di Pallavolo femminile, con lo scontro tra Italia e Svizzera. Venerdì 27 agosto, però, è previsto un imperdibile doppio episodio a partire dalle 20:20, ovviamente sempre su Rai 3.