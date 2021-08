La soap opera di origini turche intitolata Love is in the air continua ad andare in onda in Italia su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso il 23 agosto 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) farà firmare a Serkan Bolat (Kerem Bursin) un contratto contenente una lista di regole di comportamento: scendendo nel dettaglio quest’ultimo apprenderà soltanto dopo aver accettato, di doversi attenere ai vincoli imposti dalla sua ex fidanzata, ancora sconvolta per aver scoperto la verità sulla morte dei suoi genitori.

Spoiler Love is in the air, episodio di lunedì 23 agosto: Eda continua a lavorare nell’azienda Art Life

Negli appuntamenti precedenti della popolare serie tv (il cui titolo originale è Sen Cal Kapimi) la giovane Eda ha fatto una scoperta struggente riguardante la dinamica dell’incidente che ha causato il decesso dei suoi genitori, diversi anni prima. In particolare la protagonista dello sceneggiato ha appreso del coinvolgimento del signor Alptekin (Ahmet Somers) con la morte dei suoi cari, poiché 18 anni prima aveva affidato la costruzione di una casa a Kadir, un uomo che causò il crollo della struttura dopo aver usato dei materiali scadenti.

Gli spoiler su ciò che succederà nella puntata in programmazione lunedì 23 agosto sulla rete ammiraglia Mediaset (come di consueto a partire dalle ore 15:30 sino alle 16:30) annunciano che Eda, nonostante sia ancora sotto shock, continuerà a lavorare tra le mura dell’azienda Art Life ma a una condizione: la giovane studentessa farà un gesto del tutto inaspettato, dopo essersi domandata nuovamente per quale motivo il ricco imprenditore Serkan abbia deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore invece di affrontare la situazione.

Eda fa firmare un contratto a Serkan riguardante il loro rapporto lavorativo

Eda per svolgere al meglio il suo lavoro all’Art Life offerto dal nuovo socio della holding Efe (Ali Ersan Duru), farà una richiesta inattesa a Serkan, visto che lo inviterà a firmare un contratto preparato appositamente.

L’architetto a sorpresa si adeguerà alla volontà della sua ex fidanzata senza nemmeno leggere il documento in questione, secondo il quale potrà parlare e avvicinarsi alla stessa soltanto per motivi di lavoro e non prima di aver ottenuto il suo permesso.

Serkan e la giovane Yildiz si rivolgeranno davvero la parola soltanto per questioni lavorative? Oppure ci sarà un riavvicinamento? Tali aspetti saranno chiariti negli episodi successivi.