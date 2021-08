Continua l'appuntamento settimanale con la soap turca Love is in the air. Le anticipazioni turche rivelano che i nuovi episodi saranno ricchi di colpi di scena. All'Art Life farà ingresso una nuova pr che ostacolerà il rapporto tra Serkan ed Eda. La donna si innamorerà del protagonista, ossessionata dal fatto che il suo uomo dovrà avere come iniziali S. B. I piani della nuova addetta alle pubbliche relazioni non andranno come previsto: i due protagonisti decideranno di sposarsi. A quel punto la donna cercherà in tutti i modi di farsi invitare dalla futura sposa al party pre-nozze, ma finirà per compiere un brutto gesto.

Durante la festa, il principe Seymen avvelenerà gli invitati per far rapire Eda. Non avendo la prova che fosse stato lui a compiere un gesto così folle, tutti inizieranno a sospettare di Balca. La pr verrà infatti licenziata da Serkan che la inviterà a lasciare immediatamente l'azienda.

Anticipazioni Love is in the Air, l'arrivo di Balca all'Art Life

Nel corso delle nuove puntate della soap turca Love is in the air, i telespettatori avranno modo di dare il benvenuto a Balca Koçak (İlayda Çevik), la nuova figura che si occuperà di pubbliche relazioni all'interno dell'Art Life. La donna prenderà infatti il posto di Selin Atakan, non appena quest'ultima si trasferirà definitivamente in Danimarca.

Gli spoiler rivelano che l'ingresso di Balca metterà a dura prova la relazione tra Serkan Bolat ed Eda Yildiz. Tutto avrà inizio quando la nuova pr avrà un dialogo con la sua amica cartomante Suzi. Balca si convincerà del fatto che il nome della sua anima gemella dovrà iniziare con S e B. Non appena Balca verrà assunta all'Art Life inizierà ad invaghirsi di Serkan, che però non si renderà conto delle sue attenzioni e farà di tutto per riconquistare la fiducia della sua amata Eda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante il non interesse da parte di Serkan, Balca cercherà in tutti i modi di trovare una strategia. L'addetta alle pubbliche relazioni finirà per allearsi con Semiha Yıldırım, la nonna di Eda, con lo scopo di interrompere il rapporto tra i due protagonisti. I piani delle due donne però andranno diversamente: Eda e Serkan faranno pace e prenderanno la decisione di convolare a nozze.

Spoiler Love is in the Air: Il rapimento di Eda

In vista delle nozze, Serkan e Eda organizzeranno una cerimonia pre-nuziale dedicata alla futura sposa. Balca farà in modo che Eda la inviti e ne approfitterà per osservare il comportamento della futura sposa e delle sue amiche, per colpirle nuovamente. Ad avercela con Eda non sarà soltanto Balca, ma anche il principe Seymen, ossessionato dalla ragazza. L'uomo farà infatti farà mettere il sonnifero all'interno dei drink preparati da Ayfer e quando tutte gli ospiti saranno addormentati, darà ordine ai suoi uomini di rapire Eda. L'unica persona a non bere il cocktail sarà Balca, che però fingerà di addormentarsi e impedirà il sequestro della sua rivale.

A salvare la futura sposa sarà Serkan che il giorno dopo si chiederà chi possa essere stato a compiere il rapimento. A quel punto Melo inizierà a sospettare della Pr, soprattutto quando insieme a Leyla visioneranno i filmati di videosorveglianza del locale. Dal video si vedrà che Balca non avrà bevuto il drink e che avrà fatto finta di addormentarsi. Alla luce di questa prova, Serkan deciderà di licenziare la ragazza senza però darle la responsabilità per l'introduzione del sonnifero.