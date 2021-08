Il rapper Salmo è finito al centro di nuova polemica, dopo quelle seguite al concerto in Sardegna. Una ragazza di nome Asia, su Instagram, ha raccontato che avrebbe ricevuto delle foto piccanti dall'artista. Contattata da Il Fatto Quotidiano, la giovane ha fornito la sua versione dei fatti. La ragazza in questione ha confidato di essersi sentita umiliata, anche perché i fan del rapper si sono scagliati contro di lei.

L'accaduto

Una ragazza di nome di Asia, su Instagram, si è scagliata contro Salmo. Nel dettaglio, la giovane ha spiegato che avrebbe ricevuto delle foto intime dal rapper lo scorso 27 agosto.

Asia ha scritto: "Che schifo, non mi importa chi sei". Dopo avere ribadito di non essere interessata a certi scatti, la giovane ha tagliato corto: "Queste sono persone che si credono che possono fare tutto nella vita".

Contattata da Il Fatto Quotidiano, la diretta interessata ha fornito ulteriori dettaglio sull'accaduto. La giovane ha rivelato di avere conosciuto l'artista ad un concerto: "Ci aveva già provato con me in quelle occasioni, parlo di anni fa". All'epoca non successe nulla, perché Salmo era impegnato. Asia ha precisato che le avances non le davano fastidio, perché non erano mai andate oltre. Questa volta, però, è accaduto qualcosa di diverso. Prima di inviare delle foto intime, il rapper avrebbe inviato dei messaggi qualche giorno prima, poi rimossi prima di essere letti.

'Mi sono sentita umiliata'

Durante il suo racconto, Asia ha confidato di essersi sentita umiliata. Il motivo? Dopo avere denunciato l'episodio, i fan del rapper si sono scagliati contro di lei. Secondo alcuni, la studentessa avrebbe cercato di infangare l'artista per ottenere visibilità. A tale proposito la diretta interessata ha fatto chiarezza sulla sua posizione: "Inviare nudes è una cosa normalissima, se si è consenzienti".

Infine, Asia ha raccontato di avere avuto la possibilità di contattare lo staff di Salmo, ma di non averlo fatto.

La testimonianza di un'altra ragazza

A quanto pare, Asia non sarebbe l'unica ragazza ad avere ricevuto una foto intima da Salmo. Un'altra donna di nome Giorgia ha denunciato lo stesso episodio. Nel dettaglio, la giovane ha spiegato che ci sono alcune persone che si dilettano ad inviare foto piccanti come se non ci fosse un domani.

Giorgia ha rivelato di essere una fan del rapper, ma di essere rimasta delusa: "Sei davvero triste". La diretta interessata ha fatto sapere di essere una mamma con due bambini. Il suo telefono non ha un blocco, quindi le foto intime del cantante potevano anche essere aperte dai suoi figli. La donna si è detta amareggiata per quello che sarebbe potuto accadere. Per questo ha deciso di rendere nota la sua esperienza.