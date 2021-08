Continuano gli appuntamenti dedicati a Una vita. La TV Soap spagnola, al momento, va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica, alle 14.10. I personaggi, in vista del finale, stanno mostrando tutti i lati più profondi dei loro caratteri. Inoltre le dinamiche stanno diventando sempre più intricate e coinvolgenti.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda l'1 e il 2 settembre si concentrano sul rapporto tra Marcos e Felicia. L'uomo troverà il coraggio di confessarle il suo amore, ma Felicia dirà di non voler intraprendere una relazione con lui.

Fabiana farà fatica a portare avanti la sua recita e Anabel avrà una conversazione molto interessante con Camino. Antonino desidererà entrare in politica, al contrario di Genoveva che sarà ancora presa dalla sua vendetta.

Anticipazioni di Una vita di mercoledì 1° settembre: Servante inviterà Fabiana al cinema

Nella puntata del 1° settembre di Una vita, Marcos sarà costretto ad ammettere che il suo incontro con Felicia non è stato una pura casualità. L'uomo, infatti, aveva iniziato a trovare insopportabile la sua mancanza e aveva deciso di raccogliere delle informazioni per mettere un freno alla nostalgia. Ovviamente ciò non ha fatto altro che spingerlo tra le braccia di Felicia. Quest'ultima, dopo aver ascoltato la sua confessione, proverà a comprendere le motivazioni che l'hanno spinto a comportarsi così, ma ammetterà di non sentirsi pronta a iniziare una nuova relazione con lui.

Come la prenderà Marcos?

Nel frattempo, Fabiana continuerà a fingere di essere la moglie di Servante. Però, per far si che gli altri credano alla recita, sarà costretta ad accettare di andare al cinema con lui. In realtà non avrà alcuna voglia di partecipare a quell'incontro e le cose non faranno altro che peggiorare.

Una vita, trama di giovedì 2 settembre: Genoveva entrerà nello studio di Felipe

Le anticipazioni del 2 settembre di Una vita rivelano che i rapporti tra Camino e Anabel saranno sempre più stretti. La figlia di Marcos cercherà di aiutarla con la sua nuova vita da donna sposata e le darà dei consigli per rendere più movimentati i rapporti di coppia.

Camino sarà sbalordita dalle sue parole e anche un po' imbarazzata.

Intanto, Armando e Antonito parleranno dell'idea di quest'ultimo di entrare in politica. Armando non sarà affatto d'accordo con lui e gli consiglierà di lasciar stare, ma le sue parole non sortiranno l'effetto desiderato. Antonito, infatti, sarà ancora più determinato a portare a termine il suo scopo.

Nel frattempo Genoveva continuerà a opporsi a Felipe e a cercare di metterlo nei guai. Astutamente, riuscirà a entrare nell'ufficio dell'avvocato e a rubare un mazzo di chiavi e alcuni messaggi scritti dalla povera Marcia.