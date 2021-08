Continuano a trapelare informazioni sulla puntata di U&D che è stata registrata martedì 24 agosto. Il cast del dating-show si è riunito agli studi Elios dopo quasi tre mesi di stop: nel parterre del Trono Over, sono riapparsi Ida Platano, Isabella Ricci e Biagio Di Maro. Per quanto riguarda i giovani tronisti, si conosce l'identità di solo due di loro: la commessa Andrea Nicole (che in passato era un ragazzo) e il ragioniere Joele Milan, parecchio sfortunato in amore.

Aggiornamenti sul cast di U&D 2021/2022

Quando mancano poche ore a una nuova registrazione di U&D, sul web continuano a trapelare anticipazioni su quello che è successo in studio ieri, ovvero nel corso del primo appuntamento della nuova stagione.

I blog, infatti, martedì 25 agosto stanno riportando i pochi ma interessanti spoiler che sono riusciti a captare dagli Elios, magari mettendosi in contatto con qualcuno che era tra il pubblico.

Per quanto riguarda il Trono Over, fino ad ora si è saputo veramente pochissimo. Sul ritorno di Gemma Galgani (che si è rifatta il seno durante le vacanze), ad esempio, non è emerso ancora nessun particolare, ma su qualche suo collega di parterre sì.

Dando un'occhiata a una Instagram Stories che Gianni Sperti ha pubblicato ieri pomeriggio, qualcuno ha intercettato delle vecchie conoscenze tra le persone sedute in attesa dell'inizio delle riprese.

Come dimostrano alcuni screenshoot che stanno facendo il giro della rete, Ida Platano ha partecipato alla registrazione del 24 agosto, tant'è che è stata vista al suo solito posto accanto all'amica 71enne (che però non era ancora entrata in studio).

Novità sui giovani protagonisti di U&D

Tra gli altri veterani del cast che sono stati avvistati nel video che l'opinionista di U&D ha pubblicato su Instagram poco prima dell'inizio della registrazione, ci sono anche Biagio Di Maro e Isabella Ricci. Quest'ultima è considerata dai fan del dating-show l'antagonista numero uno di Gemma, l'unica che potrebbe toglierle lo scettro di "regina" del Trono Over.

I contenuti social che sono stati caricati nella giornata di ieri, hanno confermato l'assenza quantomeno momentanea nel programma di storici protagonisti come Roberta Di Padua (che è volata in Sardegna con un'amica), di Riccardo Guarnieri (in Puglia mentre agli Elios si registrava) e di Nicola Vivarelli (in Campania per lavoro).

Pochi aggiornamenti, infine, si hanno su Galgani e sull'operazione di mastoplastica che ha fatto durante l'estate. La dama ha deciso di aumentare di qualche taglia il suo seno per risultare più attraente agli occhi dei cavalieri: questa notizia l'ha lanciata per primo Riccardo Signoretti.

I primi tronisti ufficiali di U&D

Tra le anticipazioni della registrazione di U&D del 24 agosto, spiccano quelle sui tronisti che Maria De Filippi ha ufficializzato.

Confermato il rumor sull'arrivo di una persona transgender nel dating-show: Andrea Nicole, 29enne di Milano ha esordito sulla poltrona rossa ieri pomeriggio ed ha subito chiesto di non essere etichettata col termine trans perché il suo percorso di transizione l'ha portato a termine otto anni fa.

La new entry del Trono Classico, infatti, ci ha tenuto a chiarire che è una donna a tutti gli effetti anche per la legge italiana.

Il secondo protagonista della versione giovani del format Mediaset, si chiama Joele Milan ed è un 26enne in cerca di fortuna. Il ragazzo è laureto in ragioneria ed ha la passione per lo sport. Partecipando a Uomini e donne, il veneziano spera di poter tornare a credere nell'amore: nel recente passato, infatti, la new entry ha scoperto che l'ormai ex fidanzata lo tradiva con dei suoi migliori amici.