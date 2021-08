Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati. Una delle ultime coppie che aveva lasciato lo studio di Uomini e donne con i petali rossi ha interrotto la storia d'amore e l'annuncio ufficiale è arrivato dall'ex tronista. Massimiliano, infatti, nella mattinata del 25 agosto, ha rotto il silenzio sui gossip riguardanti una presunta crisi fra lui e la sua compagna, annunciando la rottura. Inoltre, il modello laziale ha anche parlato dei rumor circolati sul suo conto, riguardo alla sua presenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip, smentendo la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini.

Massimiliano e Vanessa si sono lasciati dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne

Da qualche giorno, Massimiliano e Vanessa non apparivano più insieme sui social e, in rete, si era ipotizzata una crisi o una rottura fra di loro. Le indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime ore si sono rivelate vere, infatti, Mollicone ha parlato a cuore aperto ai suoi follower su Instagram, spiegando che la sua relazione con la fidanzata era terminata. L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice, non c'era più felicità fra me e lei''.

Uomini e Donne: Vanessa e Massimiliano non erano più felici insieme

Massimiliano ha spiegato che sarebbe stato troppo facile fingere di essere felici su Instagram, quando nella realtà dei fatti, aveva problemi con la fidanzata.

Mollicone ha inoltre confidato: ''È stato un bellissimo rapporto e nonostante dalle foto non si vedesse, la maggior parte delle volte stavamo ridendo, scherzando, giocavamo molto, anche se purtroppo non è andata bene''. L'ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha inoltre dichiarato che la fine di una storia d'amore non è mai bella, soprattuto perché la relazione con Vanessa è maturata nel corso di tre mesi di corteggiamento, ma le incompatibilità carratteriali non hanno permesso alla coppia di continuare a stare insieme.

GF Vip 6: Massimiliano Mollicone smentisce la sua partecipazione al reality

Oltre ad avere spiegato di avere interrotto la storia d'amore con Vanessa, Massimiliano ha parlato anche dei gossip circolati sul suo conto nelle ultime ore. Infatti, in base ad alcuni rumor in rete, l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente, ma il modello laziale ha smentito questa eventualità.

Al momento, Vanessa Spoto non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla fine della storia d'amore con Massimiliano. Non resta che attendere, pertanto, qualche dettaglio in più dall'ex corteggiatrice.