Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset, per la stagione tv 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea continuerà a essere una delle "punte di diamante" della programmazione di Canale 5 e tornerà in onda sia in daytime che in prima serata. Dopo la chiusura dei talk show Live - Non è la d'Urso e Domenica Live, Barbara d'Urso ha confermato che presto ci sarà il suo ritorno in prime time, con un nuovo show ancora top secret.

Confermato Pomeriggio 5 nei palinsesti Mediaset 2021/22

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva prevedono il ritorno di Pomeriggio 5.

Il talk show, che da anni tiene compagnia al pubblico del daytime di Canale 5, tornerà in onda a partire da lunedì 6 settembre con la nuova edizione.

A tal proposito ci saranno delle novità legate ai contenuti del programma, che quest'anno sarà incentrato soprattutto su attualità, cronaca e politica.

Il programma dovrebbe subire un ridimensionamento anche dal punto di vista della durata, anche se la conduttrice partenopea ha smentito il fatto che durerà soltanto trenta minuti.

Barbara d'Urso ritorna anche in prime time

Per Barbara d'Urso, nel corso della stagione tv 2021/22, ci sarà anche il fatidico momento del ritorno in prima serata.

Ad annunciarlo è stata lei stessa nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, dove ha confermato che è allo studio un nuovo programma d'intrattenimento che la vedrà protagonista nella prima serata di Canale 5.

Al momento, però, non si conoscono ulteriori dettagli su questo programma che segnerà il suo ritorno nella fascia serale dopo la chiusura di Live - Non è la d'Urso.

Il ritorno dei Grande Fratello Vip nei palinsesti Mediaset 2021/22

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset, della prossima stagione, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di altri programmi di successo che sono diventati ormai dei punti di riferimento per il pubblico di Canale 5.

Uno di questi è il Grande Fratello Vip, il reality show giunto alla sesta edizione, che anche quest'anno verrà condotto da Alfonso Signorini.

In queste settimane si sta ultimando la scelta dei nuovo cast di concorrenti e tra i nomi spiccano quelli di Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo.

Maria De Filippi presente sia in daytime che in prima serata

Su Canale 5, inoltre, ci sarà spazio anche per il ritorno di Maria De Filippi. La "signora degli ascolti" riprenderà in mano le redini di diverse trasmissioni, che ormai con successo conduce sia in daytime che in prima serata.

È il caso di Uomini e donne, il dating show dei sentimenti che tornerà in onda dal 13 settembre, ma anche del varietà Tu si que vales, destinato al sabato sera autunnale Mediaset.