Mancano poco più di 24 ore all'inizio della nuova edizione di Uomini e donne: lunedì 23 agosto, infatti, Maria De Filippi condurrà la prima registrazione della stagione 2021/2022, quella che sarà trasmessa in televisione il 13 settembre prossimo. Tra i protagonisti degli appuntamenti inediti con il dating-show, spiccano sicuramente le antagoniste Gemma e Isabella: quest'ultima è considerata dal pubblico la nuova regina del Trono Over. Smentiti, invece, i rumor sui possibili addii di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Indiscrezioni sul cast di Uomini e Donne

Lunedì 23 e martedì 24 agosto, gli studi Elios riapriranno dopo circa tre mesi di stop. Il cast di Uomini e Donne, infatti, sta per riunirsi per registrare le puntate che andranno in onda a partire da metà settembre, quelle dell'edizione 2021/2022.

Stando a quello che si vocifera in rete negli ultimi giorni, la nuova stagione del dating-show dovrebbe iniziare sulla falsariga di quella precedente: Gemma Galgani sarà ancora protagonista indiscussa del format, soprattutto perché durante l'estate non ha trovato l'amore.

Quest'anno, però, la torinese dovrà fare i conti con un'antagonista molto amata: Isabella Ricci, infatti, è considerata dai fan la rivale numero uno della 71enne, l'unica che potrebbe toglierle spazio in puntata e lo scettro di "star" del Trono Over.

Gemma 'abbandonata' da alcuni fan di Uomini e Donne

Da quando è sbarcata su Instagram, Isabella ha ampliato il suo pubblico, raccogliendo sempre più consensi sia tra gli spettatori di Uomini e Donne che tra i follower in generale.

Le foto che la dama posta sul suo profilo, sono apprezzate da molti per genuinità e bellezza, tant'è che la protagonista del dating-show è descritta dai più come l'unica vera antagonista della veterana del Trono Over.

Tra i commenti che la collega di Galgani riceve sul web, uno in particolare ha colpito gli appassionati di cronaca rosa. Dopo aver ammirato uno scatto in cui Ricci si è mostrata acqua e sapone, una fan ha scritto: "Ormai sei la regina di U&D. Ciao ciao nonna Gemma".

Le due donne del parterre, inoltre, nei prossimi mesi potrebbero contendersi il cuore di qualche cavaliere: non è da escludere, infatti, che la torinese arrivi a mettersi in competizione con Isabella per cercare di riconquistare il titolo di una vera "star" del programma, che è suo da oltre dodici anni.

Gossip sui protagonisti di Uomini e Donne

Un'altra indiscrezione che sta circolando a poche ore di distanza dalla prima registrazione di Uomini e Donne 2021/2022, è quella riguardante gli opinionisti che animeranno le nuove puntate.

All'inizio dell'estate si è parlato di un possibile addio di Tina Cipollari: si diceva che la romana fosse disposta ad abbandonare il dating-show per amore, ovvero per trasferirsi a Firenze dal compagno Vincenzo. Questo rumor è stato prontamente smentito, quindi il 23 agosto la bionda vamp parteciperà alle riprese del format e comincerà a battibeccare con la rivale Gemma Galgani.

Nei giorni scorsi, invece, Amedeo Venza ha messo in dubbio la presenza di Gianni Sperti nel cast: l'ex ballerino era in vacanza in Puglia quando mancava pochissimo all'inizio delle registrazioni.

Anche questo Gossip non avrebbe trovato conferme, anzi pare che il tarantino sia carichissimo in vista delle puntate della nuova edizione.

Nessuna novità, dunque, sul fronte opinionisti: i volti nuovi di U&D, il pubblico dovrà ricercarli nei quattro tronisti giovani e nelle dame e nei cavalieri del Trono Over che da metà settembre saranno protagonisti degli appuntamenti inediti con l'amato programma di Maria De Filippi.