Elisabetta Canalis sta per ritornare sui piccoli schermi. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, dopo un lungo periodo di assenza, presenterà il programma su Tv8, Vite da Copertina, del quale sarà da sola al timone. Per la showgirl sarda si tratterà di una nuova esperienza che non vede l’ora di poter cominciare.

Il ritorno di Elisabetta Canalis in televisione

In seguito a un periodo di assenza prolungata dalla televisione, Elisabetta Canalis sta per sbarcare nuovamente in tv per condurre un programma tutto suo. La showgirl sarda, infatti, sarà al timone su Tv8 di Vite da Copertina, un programma che racconta la carriera di personaggi di spicco all’interno del mondo dello spettacolo.

La sarda, che compirà 43 anni il prossimo 12 settembre, ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha parlato dell’esperienza che l’attende nel nuovo programma. La showgirl sarda ha evidenziato che è stata la direttrice di rete, la manager Antonella D’Errico, a volerla e si è definita riconoscente per l’offerta in quanto “dopo tanti anni di carriera, è la prima volta che ha un programma in studio da sola”. Elisabetta Canalis, infatti, sarà l’unica presentatrice e questa novità può rappresentare per lei una svolta dal punto di vista professionale.

Risale alla stagione 2013/2014 l’ultima apparizione di Elisabetta Canalis in televisione. L’ex velina di Striscia la Notizia presentò il programma comico Zelig su Italia 1.

Sono quindi passati sette anni dall’ultima volta della sarda sui piccoli schermi.

L’inizio di Vite da Copertina

Il programma in onda sul canale Tv8, Vite da Copertina, che narra la vita e la carriera dei personaggi all’interno del mondo spettacolo, inizierà a breve, mercoledì 1 settembre 2021 e lo si potrà vedere per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria del pomeriggio a partire dalle 17:30.

Quella di quest’anno si caratterizzerà per essere un’edizione rinnovata. Secondo quanto traspare da alcune indiscrezioni le prime puntate del programma che sarà condotto da Elisabetta Canalis saranno dedicate a noti personaggi come l’influencer Chiara Ferragni e il marito Fedez, e alla cantante sempre in forma Sabrina Salerno.

Le puntate che verranno trasmesse il venerdì, invece, saranno dedicate alle classifiche che risaltano i personaggi vip per le loro abitudini stravaganti.

Elisabetta Canalis e la vita in America

Oggi Elisabetta sta vivendo in America insieme a suo marito, il medico e chirurgo Brian Perri, e a sua figlia Skyler Eva. La showgirl, rimasta come una delle veline more più apprezzate di sempre, ha trovato la sua dimensione oltreoceano e si gode la vita americana seppure non ha mai dimenticato le sue origini rimanendo legata all’Italia.