Le anticipazioni sui palinsesti Rai per la stagione tv 2021/2022 prevedono il ritorno di diverse trasmissioni di successo e fiction che sono entrate nel cuore di milioni di spettatori. Una di queste è Doc - Nelle tue mani, la serie con protagonista Luca Argentero di cui sono in fase di lavorazione le nuove puntate. Situazione differente, invece, per lo show Canzone Segreta condotto da Serena Rossi che sarebbe a rischio cancellazione dal palinsesto.

Anticipazioni Palinsesti Rai 2021/2022: ritorna Doc - Nelle tue mani 2

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai 2021/2022 prevedono il ritorno della fiction campione di ascolti Doc - Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero.

In queste settimane si stanno svolgendo le riprese dei nuovi episodi che andranno in onda il prossimo anno in prime time sulla rete ammiraglia.

I colpi di scena non mancheranno e una delle novità sarà legata all'ingresso nel cast dell'attrice Giusy Buscemi, reduce dal grande successo ottenuto con Un passo dal cielo 6.

Canzone Segreta con Serena Rossi a rischio cancellazione

Per quanto riguarda, invece, gli show previsti nella prossima stagione televisiva, sarebbe a rischio cancellazione la seconda edizione di Canzone Segreta, il programma dei sentimenti condotto da Serena Rossi.

La prima edizione, trasmessa quest'anno in tv, ha registrato una media di ascolti di circa il 17% di share: numeri che non avrebbero convinto al 100% la dirigenza Rai e complice anche il taglio ai budget che si sta facendo alle tre reti, si starebbe valutando la cancellazione definitiva del programma.

E così, Serena Rossi si ritroverebbe senza il suo show di prima serata anche se è confermatissima con la seconda stagione di Mina Settembre, la serie che quest'anno ha registrato super risultati dal punto di vista auditel, con una media che ha superato anche la soglia dei milioni e mezzo di spettatori.

Salta il programma di Insegno, confermate Perego-Ventura: anticipazioni palinsesti Rai

Tra i programmi annunciati per questa nuova stagione televisiva vi era anche Liberi tutti, un nuovo programma condotto da Pino Insegno e basato sull'escape room. Stando a quanto riportato sulle pagine di "TvBlog", il programma è stato definitivamente cancellato dai palinsesti della seconda rete Rai.

Confermato, invece, il nuovo programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Si chiama Citofonare Rai 2 e andrà in onda la domenica mattina, nella fascia oraria che va dalle 11 alle 13 circa.

Tuttavia, contrariamente a quanto era stato annunciato in precedenza, il debutto di questo nuovo talk show domenicale non è più previsto a settembre, ma slitterà al prossimo 3 ottobre, giorno in cui è fissata la prima puntata.