Le anticipazioni dei palinsesti dell'autunno 2021 Rai prevedono un bel po' di novità. In daytime ci sarà il ritorno di numerose trasmissioni che ormai, da svariati anni, tengono compagnia al pubblico delle tre reti della televisione di Stato. Al tempo stesso, però, ci saranno anche dei cambiamenti importanti per alcune di esse. E' questo il caso dei Fatti Vostri, la trasmissione del mattino di Rai 2 che non sarà più condotta da Giancarlo Magalli. Su Rai 1, invece, arriverà Maria De Filippi come guest-star dello show Seat Music Awards condotto da Carlo Conti.

L'addio di Magalli ai Fatti Vostri: anticipazioni palinsesti autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai dell'autunno 2021, rivelano che in daytime ci saranno delle novità al timone dei Fatti Vostri, la storica trasmissione in onda nella fascia oraria 11-13 della seconda rete della televisione di Stato.

Dopo circa trent'anni di conduzione, Magalli ha annunciato il suo addio alla trasmissione ideata da Michele Guardì, che continua ad essere uno dei capisaldi della programmazione di Rai 2, con una media quotidiana di oltre 800 mila spettatori al giorno e picchi superiori al milione di fedelissimi.

Magalli ha ammesso di aver sentito l'esigenza di dire "stop" a questa esperienza professionale che ne ha segnato la sua carriera e di avere intenzione di dedicarsi ad altri progetti, tra cui un nuovo quiz dedicato alla lingua italiana, che sarà trasmesso in autunno sempre sulla seconda rete Rai.

Ecco chi prenderà il posto di Magalli su Rai 2

Ma chi prenderà il posto di Magalli al timone dei Fatti Vostri?

Alla presentazione ufficiale dei palinsesti è stato annunciato che a sostituire Magalli ci sarà l'inedita coppia composta da Anna Falchi e Salvo Sottile.

La showgirl affiancherà così il giornalista che già lo scorso anno, ha curato una sua rubrica all'interno del programma di Guardì.

Le anticipazioni sui palinsesti dell'autunno 2021 Rai, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno dello show Seat Music Awards, che premierà i cantanti italiani per i loro ultimi lavori e successi professionali.

Maria De Filippi approda su Rai 1: anticipazioni palinsesti autunno

Lo show sarà condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e andrà in onda il 9 e 10 settembre dalla cornice dell'Arena di Verona.

In queste ore è stato annunciato il cast artistico di questa nuova edizione, dove figura anche il nome di Maria De Filippi.

La conduttrice "regina degli ascolti" di Canale 5, prima di ritornare in video con le sue numerose trasmissioni Mediaset, approderà su Rai 1 come ospite del suo amico Carlo Conti, per premiare alcuni dei talenti dell'ultima edizione di Amici, tra cui Sangiovanni e Aka7even.