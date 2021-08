Le anticipazioni sulle nuove fiction di Rai1 della stagione tv 2021/2022 rivelano che ci saranno delle riconferme ma anche dei nuovi titoli che non deluderanno le aspettative del pubblico. Tra le serie più attese vi è sicuramente la nuovissima "Noi", remake italiano della serie "This is us", che vedrà protagonista Lino Guanciale al fianco dell'attrice Aurora Ruffino. Sempre in prime time, nel corso della prossima stagione, ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Mina Settembre 2, interpretata dalla bravissima Serena Rossi.

Lino Guanciale protagonista di "Noi", la nuova attesissima fiction Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti delle prossime fiction di Rai1 prevedono il debutto di "Noi", una nuova serie in più puntate che vedrà protagonista Lino Guanciale, uno degli attori più amati e di successo di questo momento, in grado di attirare l'attenzione di milioni di spettatori con le sue fiction.

Al suo fianco, in questa nuova avventura, ci sarà l'attrice Aurora Ruffino, che il pubblico ha imparato ad apprezzare e conoscere per la presenza in diverse fiction di successo Rai, tra cui Braccialetti Rossi.

I due vestiranno i panni di Pietro e Rebecca, la coppia di questa nuova serie di cui sono trapelate già le prime immagini tratte dal set.

E il colpo di scena non tarderà ad arrivare, dato che in una delle puntate di "Noi" è previsto il matrimonio per la coppia interpretata da Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

Mina Settembre 2 confermata nei palinsesti Rai 2021/2022

Insomma, una serie che sembra promettere molto bene dal punto di vista delle trame e del contenuti e che, sicuramente, non deluderà le aspettative dei numerosi spettatori e fan delle fiction Rai.

Le anticipazioni sulle prossime serie della stagione televisiva 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di diversi prodotti molto amati dal pubblico della rete ammiraglia.

Uno di questi è sicuramente Mina Settembre 2, interpretata dall'attrice Serena Rossi, la quale tornerà in scena a Napoli per girare i nuovi episodi di questa serie che saranno trasmessa il prossimo anno.

Grande attesa anche per il ritorno di Don Matteo 13. La longeva fiction del prime time di Rai1, quest'anno saluterà definitivamente l'attore Terence Hill.

L'addio di Terence Hill a Don Matteo 13

Il celebre Don Matteo, che da oltre un ventennio appassiona gli spettatori con le sue avventure, uscirà di scena nel corso della tredicesima stagione.

La fiction, però, non terminerà con il suo addio, dato che proseguirà con la new entry Raoul Bova, che sarà il nuovo protagonista di Don Matteo. Nel cast della serie Rai è stato annunciato anche il ritorno di Flavio Insinna.