Cambio programmazione in arrivo per le reti Rai durante il mese di agosto 2021. Su Rai 1, ad esempio, ci sarà lo stop di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici e ritrasmesso in replica questa estate in attesa della seconda edizione. Di domenica pomeriggio, invece, stop alle repliche di Domenica In condotto da Mara Venier mentre su Rai 3 ci sarà lo stop di due settimane per la soap opera Un posto al sole.

Stop a The Voice Senior: cambio programmazione Rai agosto 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del mese di agosto 2021, rivelano che da sabato 14 agosto non ci sarà più spazio per le repliche di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici.

Il talent show saluterà così i quasi due milioni di spettatori che in queste settimane estive hanno seguito la riproposizione delle puntate della prima stagione.

Il programma cederà la linea al concerto evento de Il Volo - Tributo ad Ennio Morricone, che andrà in onda il 14 agosto e occuperà la fascia della prima serata, a partire dalle 21:30 circa.

Antonella Clerici e The Voice Senior torneranno in onda nuovamente in autunno, a partire da metà novembre, con la seconda edizione del talent show.

Domenica In sospeso ad agosto 2021

E poi ancora, per il mese di agosto ci saranno delle modifiche anche al palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 1. Dopo un mese di repliche, sarà sospesa la trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier.

Il contenitore domenicale verrà soppresso per il mese di agosto, in attesa del ritorno in onda in diretta tv a partire dal 19 settembre, con le nuove puntate condotte sempre da Mara Venier.

Da domenica 7 agosto, però, alle ore 14:00 andranno in onda le repliche di Da Noi a ruota Libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini che proseguirà la sua messa in onda per tutto il mese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A seguire, poi, intorno alle 16:45 circa, ci saranno le repliche di Affari Tuoi - Viva gli sposi, condotto da Carlo Conti che successivamente cederà la linea a Reazione a Catena condotto da Marco Liorni.

Sospesa la soap Un posto al sole: cambio programmazione agosto

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Rai 3 del mese di agosto 2021, va segnalato lo stop della soap opera Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì.

Da lunedì 9 agosto inizierà il periodo di stop estivo per la soap, che osserverà due settimane di "riposo" e quindi non sarà trasmessa in prima visione assoluta.

Fino al 20 agosto, infatti, andranno in onda le repliche di "Via dei matti", lo show condotto da Stefano Bollani con la partecipazione di sua moglie. Le nuove puntate di Un posto al sole, in prima visione assoluta, ritorneranno in onda nell'access prime time di Rai 3 da lunedì 23 agosto, sempre alle 20:45 circa.