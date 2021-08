A settembre riprenderà la consueta programmazione di Canale 5 che comprende, tra i tanti programmi, anche il dating show Uomini e Donne e i daytime di Amici e del Grande Fratello Vip. Con l'inizio della nuova stagione televisiva, le tre trasmissioni andranno in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 14:45 e le 16:45. In questo modo, le serie turche Brave and Beautiful e Love is in the air perderanno lo spazio occupato attualmente nel palinsesto estivo di Canale 5.

Dando uno sguardo al listino di Publitalia '80 le due fiction dovrebbero essere spostate una in daytime dalle ore 16:30 alle 17:15 e l'altra alla domenica pomeriggio dopo le altre soap di Canale 5.

Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la comunicazione ufficiale da parte di Mediaset.

Love is in the air potrebbe andare in onda dopo il daytime di Amici e Grande Fratello Vip

Le anticipazioni in rete riguardanti i palinsesti Mediaset rivelano che ci saranno importanti cambiamenti con l'inizio della stagione televisiva 2021/2022. Stando alle conferme presenti sul web, tornerà in onda Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che ormai da molti anni occupa lo spazio compreso tra le 14:45 e le 16:10. Lo show (che ha fatto emergere personaggi come Tina Cipollari e Gemma Galgani) andrà a sostituire i serial turchi Brave and Beautiful, attualmente in onda dalle ore 14:45 alle 15:35 circa, e Love is in the air, trasmesso dalle 15:35 alle 16:40.

Stando a quanto riportato da alcuni siti, la storia di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) potrebbe mantenere lo spazio in daytime, cambiando però l'orario di messa in onda, ossia alle 16:30 (come riportato sul listino di Publitalia '80).

Brave & Beautiful da settembre forse in onda la domenica pomeriggio

Se Love is in the air potrebbe proseguire la messa in onda nel daytime di Canale 5 con un cambio di orario, Brave and Beautiful potrebbe invece subire un cambiamento più rilevante.

Nello specifico, le vicende di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) potrebbero essere trasmesse di domenica pomeriggio a partire dalle ore 14:40.

Questa soluzione porterebbe alla messa in onda di una "maxi puntata" del serial turco e permetterebbe di fare da traino al nuovo programma di Canale 5 "Scene di un matrimonio", alla cui conduzione debutterà la cantante Anna Tatangelo.

Ovviamente, si tratta di supposizioni che attendono di essere confermate nelle prossime settimane da parte di Mediaset. Una cosa è certa, considerato il successo sia di Love is in the air che di Brave and Beautiful, le due serie troveranno sicuramente una loro collocazione nel palinsesto autunnale di Canale 5.