Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 6 agosto sono ricche di colpi di scena.

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, Bianca avrà a che fare con Cristina, ossia la figlia di Roberto Ferri. Le due bambine instaureranno un rapporto costellato di conflitti, mentre Jimmy scoprirà di provare qualcosa di tenero per Cristina. Vittorio, supportato da Patrizio, sarà alle prese con i suoi sentimenti mentre Samuel si sentirà deluso dai suoi cari amici e dal rifiuto di Speranza.

Intanto si avvicinano le attese vacanze estive e alcuni inquilini di Palazzo Palladini saranno in partenza.

Anticipazioni Un posto al sole fino al 6 agosto: Samuel se ne va da Palazzo Palladini

Deluso dalle sue più care amicizie e dal fallimento della cena romantica che aveva organizzato per la bella Speranza, Samuel lascerà Palazzo Palladini. Guido e Mariella, invece, si interrogheranno sulle ragioni dello stato d’animo di Speranza, ignari del fatto che Vittorio sembra del tutto intenzionato a riportare in auge quelle sue vecchie e dannose abitudini di un tempo. Patrizio correrà in soccorso di Vittorio, aiutandolo a fare chiarezza nel suo cuore.

Un posto al sole: torna Giorgia dal passato di Fabrizio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole si inasprirà ulteriormente la situazione tra Marina e Fabrizio. Dal passato di quest’ultimo spunterà una donna di nome Giorgia, ossia la sua ex fidanzata. I due si ritroveranno a dover lavorare gomito a gomito e questo metterà a disagio Fabrizio.

Samuel cercherà di superare la cocente delusione amorosa e incassare il rifiuto di Speranza. La piccola Bianca, invece, su pressione dei più grandi, dovrà porgere le sue scuse a Cristina. Patrizio deciderà di aiutare Clara, per tale ragione cesserà di fare lo chef e diverrà babysitter per occuparsi di Federico. Nonostante l’estrema gratitudine per ciò che il suo fidanzato fa per lei, Clara non vorrà che Patrizio si metta da parte per aiutarla.

Silvia parte per Indica con Michele, ma Giancarlo non si arrende: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Michele, euforico per la pubblicazione del suo libro, deciderà di essere più presente con Silvia e prenderà una decisione davvero sorprendente. Il giornalista organizzerà un viaggio a Indica con la moglie, ma mentre quest’ultima sarà intenta a partire, Giancarlo le farà capire di non voler rinunciare a lei.

Anticipazioni Upas settimana fino al 6 agosto: Marina continua a supportare Roberto

Stremato per il grosso carico di lavoro, Roberto riceverà il supporto di Marina. Filippo continuerà a non ricordare e a dover rimettere a posto dei pezzi della sua vita.

Intanto Serena e Irene si ritroveranno ad andare in vacanza al mare e a breve partiranno anche Angela e Franco con la loro figlia Bianca.