Il nuovo appuntamento con la seconda stagione di Sen Çal Kapımı andrà in onda su Fox Turchia mercoledì 28 luglio. Si tratta dell'episodio 46 che, stando alle anticipazioni in rete, si preannuncia come il più emotivo e romantico della stagione. Le vicende di Eda e Serkan riprenderanno da dove si sono interrotte il 14 luglio, quando il loro legame ha iniziato a diventare più forte grazie alla convivenza imposta dal giudice per il bene della figlia Kiraz. Stando alle anticipazioni presenti nei trailer rilasciati dall'emittente Fox, i due protagonisti si ritroveranno sempre più vicini, al punto tale che Serkan chiederà all'ex perché non ha più sull'anulare il tatuaggio che simboleggiava il loro amore.

Anticipazioni Sen Çal Kapımı in onda il 28 luglio: Serkan deciso a riconquistare Eda

Nuovi ed emozionanti colpi di scena attendono Eda e Serkan nel 46° episodio di Sen Çal Kapımı 2. Il malore di Kiraz li ha spaventati, ma ha anche contribuito a rendere più saldo il legame che li unisce. Inoltre, vivere sotto lo stesso tetto li ha aiutati a capirsi un po' di più e a collaborare come genitori. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda in Turchia il 28 luglio rivelano che Serkan farà il primo passo per riavvicinarsi alla madre di sua figlia. Stando alle scene presenti nell'ultimo trailer pubblicato sul web, le resistenze di Eda verranno sempre meno e l'architetto ne approfitterà per cercare di riconquistarla.

Complici alcune divertenti situazioni, sarà sempre più difficile per entrambi contenere le emozioni e l'attrazione, soprattutto quando dovranno dimostrare di essere una coppia unita per superare un test e far entrare Kiraz in una scuola privata.

Eda e Serkan sfidano Engin e Piril: trama Sen Çal Kapımı 2, episodio del 28 luglio

L'ultimo promo di Sen Çal Kapımı 2 in onda mercoledì 28 luglio anticipa una sfida tra coppie. Tutto inizierà quando Engin e Pırıl informeranno gli amici di voler iscrivere il piccolo Can in una scuola privata. Kiraz vorrà seguire il suo compagno di giochi e chiederà ai genitori di poter andare anche lei nella stessa scuola.

Poiché nell'istituto rimarrà un solo posto libero, soltanto uno dei due bambini potrà andarci. Dunque, le due coppie di genitori accetteranno di sfidarsi in alcune prove visionate da una commissione che dovrà giudicare anche l'armonia e la compatibilità della coppia. La competizione sarà agguerrita e Serkan ne approfitterà per stare molto vicino a Eda. Stando alle scene mostrate nel trailer, i due si lasceranno andare ad un ballo sensuale e, successivamente, la giovane Yildiz confesserà all'architetto di aver rimosso qualche mese prima il tatuaggio simbolo del loro amore.

Eda rivela a Serkan di aver rimosso il tatuaggio sull'anulare: anticipazioni di Sen Çal Kapımı 2, episodio 46

Sempre nell'episodio 46 di Sen Çal Kapımı 2, Serkan si accorgerà che Eda non ha più il tatuaggio fatto anni prima sull'anulare.

Come il pubblico ricorderà, si tratta del simbolo dell'infinito con le iniziali dei loro nomi. Quando l'uomo glielo farà notare, la giovane dirà di averlo fatto togliere alcuni mesi prima e di averlo rifatto in un'altra parte del corpo che non è visibile a tutti. Guardando l'ultima scena mostrata nel trailer, si vede che Serkan tornerà in un secondo momento da Eda e le chiederà di poterlo vedere. Le anticipazioni della serie turca rivelano che tra i due rifiorirà l'amore e, dagli spoiler presenti nel promo, sembra che l'episodio 46 sarà decisivo per la loro unione.