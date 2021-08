L'Oroscopo di sabato 28 agosto sarà caratterizzato da momenti di grande felicità, ma anche da attimi di stress e indecisione. I segni zodiacali dovranno confrontarsi con le loro paure e trovare il modo per superarle. Alcuni riusciranno a prendere in mano la situazione, mentre altri saranno costretti a rimandare.

Lo Scorpione e il Capricorno si faranno prendere dall'entusiasmo per nuovi progetti, mentre i Gemelli faranno fatica a trovare la loro strada. L'Ariete e la Vergine non vedranno l'ora di conoscere nuove persone, al contrario del Toro che preferirà prendersi un giorno di pausa dalla vita sociale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 agosto.

Previsioni zodiacali di sabato 28 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la mancanza di un partner inizierà a pesarvi molto. Deciderete di andare alla ricerca di persone speciali che riescano a comprendere i vostri sentimenti. Però non sarete inclini ad accontentarvi. Sul lavoro, ci saranno alti e bassi dovuti soprattutto al rapporto con i colleghi. Sarà importante non dare adito a inutili discussioni.

Toro: sarà fondamentale, per voi, allontanarvi da tutte quelle persone che portano negatività nella vostra vita. Ci sarà chi, anche involontariamente, proverà a coinvolgervi nei suoi problemi e a pretendere rassicurazioni. Le previsioni zodiacali del 28 agosto consigliano di dare priorità al vostro benessere fisico e psichico, altrimenti rischierete di soccombere allo stress.

Gemelli: vi sentirete bloccati in una fase di stallo che non vi offrirà alternative utili. Avrete bisogno di un po' di tempo per fare il punto della situazione e per trovare la vostra strada. Proverete dei sentimenti di rabbia e insoddisfazione, però, nel corso della giornata, riuscirete ad attutire queste forti emozioni. Non ci saranno novità significative in amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cancro: non sarà facile per voi confessare i vostri sentimenti. Preferirete osservare la situazione prima di prendere una decisione definitiva. Non sarà tanto la paura del rifiuto ad alimentare questo comportamento, quanto il timore di essere giudicati in modo errato. Per fortuna, avrete accanto degli amici pronti a tutto pur di farvi sorridere.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 28 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: dovrete trovare il modo giusto per gestire il poco tempo che avrete a disposizione. I numerosi impegni, infatti, rischieranno di non lasciarvi spazio per gli hobby e per le persone care. Le previsioni zodiacali del 28 agosto consigliano di agire con calma, senza farvi prendere dal panico e dalla rabbia. Stilare una lista delle vostre priorità potrebbe essere d'aiuto.

Vergine: avvertirete il bisogno di ampliare la vostra cerchia di amici. Andrete alla ricerca di persone che stiano sulla vostra stessa lunghezza d'onda perchè non avrete voglia di confrontarvi con chi ha un pensiero totalmente opposto al vostro. Le previsioni zodiacali consigliano di non concedere troppo velocemente la vostra fiducia.

Bilancia: avrete bisogno di trovare un vostro equilibrio interiore e di circondarvi di persone oneste. Farete fatica a integrarvi nei diversi ambienti che frequenterete perché vi sembrerà di non riuscire a trovare il gruppo adatto a voi. Per fortuna, le cose cambieranno velocemente e ben presto non avrete nulla da rimpiangere.

Scorpione: non riuscirete a contenere la gioia per il vostro futuro. Sarete un vulcano di idee e non vedrete l'ora di metterle in pratica. Ci saranno diversi aspetti da curare, ma l'entusiasmo sarà più forte delle difficoltà. Anche in amore tutto andrà a gonfie vele. Avrete vicino una persona dolce e disposta a donarvi tutta la sua fiducia.

Astrologia di sabato 28 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete la sensazione che il partner prenda le distanze da voi. Potrebbe essere il momento giusto per trascorrere un po' di tempo da soli e per riflettere su alcune delicate questioni. L'umore non sarà tra i migliori, ma se sfrutterete al massimo questa giornata, potrete trarne un grande giovamento dal punto di vista emotivo.

Capricorno: non vedrete l'ora di calarvi nel nuovo ritmo quotidiano. Avrete tanti progetti, soprattutto di natura professionale. Sarete certi di poter realizzare i vostri sogni, ma dovrete metterci molto impegno e soprattutto una buona dose di determinazione. Le previsioni zodiacali consigliano di dare voce ai vostri pensieri, ma senza sopraffare gli altri.

Acquario: la persona amata cercherà di sciogliere i dubbi riguardo alla vostra relazione. Nonostante questo, ci saranno degli elementi che non vi convinceranno e preferirete indagare con più attenzione. La cosa importante sarà mantenere la mente lucida e non prestare attenzione a quelle persone che vogliono solo la vostra infelicità.

Pesci: sarete molto legati alla vostra sfera familiare. Darete il vostro contributo in ogni modo possibile e non vi tirerete indietro se ci saranno questioni da risolvere. Riceverete tanto affetto dalle persone care, ma cercherete di attirare anche l'attenzione di un amico in particolare. L'oroscopo suggerisce di agire con attenzione, senza esagerare con le provocazioni.