Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, durante la festa a casa Alemdaroglu, Suhan e Cesur si scambieranno promesse di amore e felicità. La donna, però, sarà convinta dell'innocenza di suo padre e per questo litigherà con lui. Cesur, intanto, vorrà far riesumare la salma di suo padre per dimostrare che la sua morte non è collegata a un suicidio. Poi farà leggere una parte della lettera del padre a Suhan e anche quest'ultima si renderà conto che l'uomo non si è tolto la vita.

Suhan e Cesur si scambiano promesse d'amore

Nelle puntate in onda dal 30 agosto al 3 settembre su Canale 5, a Korludag arriverà il nuovo procuratore, il signor Sehat. Nel frattempo, Suhan verrà a sapere da Mihriban che dopo la visita di suo padre, è scomparsa la lettera scritta da Rida dalla prigione per Cesur. Intanto quest'ultimo consegnerà al procuratore la registrazione della telefonata di Rifat prima dell’incidente e della fuga di Riza. Nel mentre, però, Tahsin dichiarerà che sono stati proprio Cesur e Rifat a organizzare l'evasione di Riza.

Intanto a casa Alemdaroglu si festeggerà il compleanno di Suhan, in cui quest'ultima si scambierà promesse di amore e felicità con Cesur.

Suhan sarà convinta dell'innocenza del padre

Successivamente Can entrerà nella tenuta Korludag con una pistola e minaccerà di uccidere Tahsin. Cesur, però, arriverà giusto in tempo per salvargli la vita. Intanto il camionista, interrogato in procura, farà subito il nome di Cesur, ma dalle telecamere sarà chiaro che qualcuno gli ha ordinato di farlo.

Tahsin, intanto, verrà arrestato e finirà in cella fino al processo. Poi però Mutlu si costituirà e Tahsin verrà liberato.

La confessione di Mutlu, infatti, escluderà il coinvolgimento di Tahsin nella fuga di Riza. Intanto, Suhan sarà convinta dell'innocenza di suo padre e per questo litigherà nuovamente con Cesur, che rimarrà convinto delle sue idee.

Successivamente, Cesur vorrà far riesumare la salma di suo padre per dimostrare che la causa della sua morte non fu il suicidio. Nel mentre, Mihriban informerà Cesur che Korhan ha una lettera che potrebbe mettere in serio pericolo Tahsin.

Cesur darà la prima parte della lettera del padre a Suhan

Poco dopo, Cesur darà a Suhan una delle due parti della lettera scritta da suo padre e le chiederà non solo di trovare la parte mancante, ma anche di leggerla per capire se secondo lei si tratta di una lettera di una persona che voleva togliersi la vita. Se per lei non sarà così, allora non farà riesumare il corpo di Hasan e abbandonerà i suoi piani di vendetta.

Successivamente, Suhan leggerà la lettera e si renderà conto che non è una lettera di addio e dice a Cesur di procedere con la riesumazione.