L'oroscopo di venerdì 27 agosto preannuncia una giornata davvero entusiasmante per alcuni segni zodiacali. Sarà tempo di lavorare a nuovi progetti e di fare appello a tutte le proprie risorse. Per altri, però, la situazione sarà più complessa a causa delle incomprensioni famigliari e dei fraintendimenti con il partner.

Il Leone e la Vergine daranno prova di essere pronti a tutto pur di non farsi mettere i piedi in testa, mentre l'Acquario sceglierà una strategia più pacata e accomodante. La Bilancia e il Sagittario avranno bisogno di un giorno di relax, al contrario del Cancro che sarà più attivo che mai.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 27 agosto.

Previsioni zodiacali di venerdì 27 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata non andrà secondo le previsioni. Sarete stanchi a causa dei giorni appena trascorsi. Avrete bisogno di dedicarvi solo alle vostre attività preferite, senza pensare a ciò che vi causa stress. Purtroppo ci saranno degli elementi che non potrete eliminare come il lavoro e il rapporto conflittuale con il partner.

Toro: vi renderete conto di provare sentimenti intensi per una persona a voi vicina. Non sarà facile dichiararvi, perché avrete paura di ricevere un netto rifiuto. L'oroscopo di domani suggerisce d'indagare in modo discreto e poi, se lo riterrete opportuno, di procedere con la vostra mossa.

Tutto ciò non dovrà assolutamente influire sulla vostra autostima.

Gemelli: tenderete a seguire il vostro istinto, senza riflettere prima sulle diverse strategie che potrete adottare. Questo vi spingerà a trascurare alcuni aspetti importanti, ma dall'altra parte vi aiuterà anche ad accumulare meno stress. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare una giusta via di mezzo, senza eccedere in nessuno dei due sensi.

Cancro: nonostante la settimana sia quasi finita, non accennerete a rallentare. Impiegherete tutta la determinazione possibile per dimostrare il vostro valore sul posto di lavoro. Riceverete parole colme di stima, ma ci sarà anche chi non riuscirà ad accettare il successo ottenuto. Attenzione alle malelingue.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 27 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi prenderete la responsabilità delle vostre decisioni, ma sarete anche intenzionati a non subire i giudizi altrui. Farete ascoltare la vostra voce con determinazione e desiderio di affermarvi. Preferirete stare a contatto con persone positive, in grado di trasmettervi forza ed energia. Inoltre darete un grande valore all'amicizia.

Vergine: avrete la sensazione che i vostri affetti più cari non condividano l'atteggiamento adottato da voi in determinate circostanze. Forse la vostra audacia li spingerà a formulare un'idea sbagliata. La cosa migliore sarà parlarne a cuore aperto, in modo da evitare fraintendimenti e possibili discussioni.

Il partner, però, apparirà un po' distaccato.

Bilancia: finalmente avrete modo di sciogliere la tensione accumulata durante la settimana. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi cura di voi stessi e di non cedere ai frenetici ritmi quotidiani. Questo sarà un ottimo modo per recuperare le energie e per tornare in forma in men che non si dica.

Scorpione: dimostrerete di avere delle doti creative eccezionali. Farete di tutto per sfruttarle e per trasformarle in un vero lavoro. Giocherete con la vostra fantasia e dare vita a meravigliose creazioni. Parenti e amici resteranno sbalorditi e gradiranno ricevere qualche regalino da parte vostra. Potrebbe essere anche un'ottima sorpresa per il partner.

Astrologia di domani 27 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi prenderete una pausa dalla stressante routine quotidiana. Deciderete di dedicare del tempo alle persone care e di creare una dolce atmosfera romantica per il partner. La compagnia di amici e parenti vi metterà di buon umore e vi aiuterà a vedere le cose da un altro punto di vista. Avrete modo anche di fare nuove conoscenze.

Capricorno: sarete attratti dalla moda e dai colori. Deciderete di dare un tocco di novità al vostro arredamento, grazie ad alcuni accessori particolari. Questo vi farà sentire molto meglio e vi trasmetterà una sensazione di leggerezza. Il partner condividerà l'entusiasmo con voi e sarà lieto di mettere in pratica le idee che proporrete.

Acquario: non avrete voglia di dare adito a discussioni. Cercherete di stroncarle sul nascere, senza inimicarvi il vostro interlocutore. Questo vi porterà a vivere una giornata più serena rispetto al previsto, ma anche a lasciare alcune questioni irrisolte. L'affetto del partner sarà fondamentale durante la giornata di domani.

Pesci: un amico a voi caro vi stupirà. Vi dedicherà qualcosa di molto speciale che vi riempirà il cuore di gioia. Ricomincerete ad avere fiducia negli altri, anche nelle persone che, in passato, hanno dimostrato di essere un po' troppo attaccate ai beni materiali. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare un nuovo percorso di vita.