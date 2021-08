Sta vivendo la sua prima estate in coppia con Sangiovanni, ma nonostante si trovi in vacanza proprio con il fidanzato e la famiglia di quest'ultimo, Giulia Stabile ha trovato il tempo per dedicare un pensiero ai suoi fan su Instagram. La bella e talentuosa ballerina di Amici 20, in attesa di far fronte a tutti i suoi impegni lavorativi, ha mostrato un suo vecchio video dove balla nelle sale dell'Accademia Buccellato Rossi, prima dell'ingresso alla scuola più famosa d'Italia. La danzatrice ha colto l'occasione per rivelare i cambiamenti che la coinvolgono in prima persona: sta pia piano superando i suoi complessi e proprio per questo ha invitato tutti coloro che la sostengono a non mollare mai.

La ballerina su Ig: 'Mi sono sempre fatta tantissimi complessi'

Sarà uno dei volti di punta della prossima stagione televisiva di Canale 5, colleziona un successo dopo l'altro ed è acclamata dal pubblico di ogni età, ma Giulia Stabile stacca i piedi da terra solo quando salta leggiadra durante i suoi balli. Per il resto, la diciannovenne romana non ha mai dimenticato di avere avuto un passato difficile alle spalle con i bulli che la tormentavano e in virtù di ciò non perde occasione per dimostrare ai suoi fan che con il sacrificio, i propri obiettivi si possono raggiungere, proprio come è accaduto a lei.

'Mi sono sempre fatta tantissimi complessi e chi mi segue lo sa bene', ha detto Giulia sul suo profilo Instagram, condividendo un video in cui balla ritrovato nella galleria fotografica del suo cellulare.

'Più vado avanti e più mi tolgo tutte quelle voci dalla testa che mi distruggevano', ha proseguito la ballerina. Un bel passo in avanti per la ragazza che nutriva molte insicurezze ma che è stata capace di lavorare su di esse per migliorarsi.

Giulia incita i fan a perseguire i propri obiettivi

'Crediate di più in voi stessi, non ascoltate la gente che cerca di buttarvi giù e soprattutto non buttatevi mai giù da soli', è andata avanti Giulia che ha incitato tutti a lavorare perché i sacrifici vengono sempre ricompensati.

Non è tutto, la danzatrice ha precisato che il video è un regalo a se stessa, a quella ragazza che solo dieci mesi fa dubitava di tutto, anche della coreografia che adesso ha postato e di cui prima era insicura.

Senz'altro, la presenza di Sangiovanni nella sua vita è stata importante per superare dei limiti che lei stessa si era posta.

Il cantante le ha sempre detto di trovarla bella e unica. Il pubblico di ogni età apprezza la vincitrice di Amici 20, non solo per la sua arte, ma anche per la sua purezza, dimostrata per l'ennesima volta nelle parole scritte su Instagram.