Deianira Marzano ha attaccato duramente Rosalinda Cannavò. Tutto è partito da una rivelazione fatta dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Scendendo nel dettaglio, la compagna di Andrea Zenga ha espresso il desiderio di congelare gli ovuli a soli 28 anni. Secondo la blogger, Rosalinda dovrebbe ragionare prima di mandare certi messaggi.

L'annuncio di Rosalinda

Dopo una serata trascorsa fuori, Rosalinda Cannavò ha deciso di rivelare un suo desiderio ai fan. Nel dettaglio, la 28enne ha spiegato di non avere paura dei cambiamenti fisici. Tuttavia, la giovane ha sempre avuto paura di non riuscire a diventare mamma nei tempi 'stabiliti' dall'orologio biologico.

Per questo motivo, l'attrice ha deciso di non restare immobile: "Voglio congelare i miei ovuli". Cannavò ha confidato di avere cominciato a pensare a questa soluzione molto tempo fa: "Secondo me è una buona cosa". Infine, l'ex gieffina a scanso di equivoci ha precisato di non essere in dolce attesa.

La stoccata di Marzano

Il desiderio di Rosalinda Cannavò ha spaccato l'opinione pubblica. Attraverso una serie di stories, su Instagram, Deianira Marzano ha puntato il dito contro l'ex gieffina. La blogger ha sottolineato che alcune donne spesso, per intraprendere questa strada, trovano di fronte a loro un percorso tortuoso e in salita. Dunque, è inconcepibile sentire una ragazza di 28 anni dire certe cose: "Lei vuole congelare gli ovuli solo perché ha paura di invecchiare?

- si è domandata Marzano con tono ironico - "a 28 anni, ma tutto a posto?"

Successivamente, l'influencer ha postato la foto di un cervello. La diretta interessata ha chiosato: "Queste che stanno sui social non si devono congelare gli ovuli, ma il cervello". A detta di Deianira, non si può far parlare di sé stessi utilizzando tematiche delicate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo modo si cade solamente nel ridicolo.

Cannavò-Zenga: liaison a gonfie vele

Al momento, la destinataria dell'attacco ha preferito non replicare. Tuttavia, non è escluso che presto Rosalinda Cannavò non decida di fare chiarezza sulla sua posizione. Per quanto riguarda la situazione dal punto di vista sentimentale, la 28enne è felicemente fidanzata con Andrea Zenga: i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e sono diventati inseparabili.

Nonostante alcuni non abbiano mai creduto in questa coppia, il tempo sembra dare ragione ai due ex coinquilini. Rosalinda più volte ha ribadito di essere innamorata di Andrea. Dunque, non è escluso che il discorso legato alla maternità sia nato proprio dalla voglia di mettere su famiglia con Zenga. Per il momento la coppia nata sotto i riflettori è felice, serena e affiatata.