Salmo ha organizzato un concerto gratuito ad Olbia, svelando all'ultimo minuto la location tramite un passaparola. La conseguenza è stata la creazione di un assembramento con centinaia di persone senza mascherina e non distanziate. A criticare il rapper sono stati, in particolare, Alessandra Amoroso e Fedez. Salmo ha deciso di replicare ad entrambi. In particolare, ha definito il collega più politico che artista, specificando di non aver partecipato alle iniziative benefiche organizzate dal marito di Chiara Ferragni per un'antipatia nei suoi confronti.

Le critiche di Alessandra Amoroso e di Fedez

Alessandra Amoroso ha tuonato contro l'iniziativa del rapper: "Qualcosa è andato davvero storto. Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una spiegazione".

Anche Fedez ha avuto da ridire sull'azione del collega: l'ha criticato per la sua mancata partecipazione a due iniziative benefiche, nonostante il tentato coinvolgimento da parte del marito di Chiara Ferragni. Inoltre, Fedez ha precisato che qualche settimana fa è stato lo stesso Salmo ha richiedere il suo parere su cosa fare per aiutare la Sardegna. A tale richiesta, Fedez ha risposto immediatamente, mettendosi subito a disposizione, per poi non ricevere più risposte da parte del rapper sardo.

La replica di Salmo

Il rapper Salmo ha spiegato di non aver fatto alcuna raccolta fondi con il concerto gratuito, ma di aver messo soldi di tasca propria per aiutare la sua regione. Ha poi paragonato l'assembramento del suo concerto a quelli presenti nel centro di Olbia, sulle spiagge oppure a quelli dovuti alla finale degli europei.

Ha poi terminato affermando: "Non definitevi artisti se non volete infrangere le regole".

Nello specifico, il cantante sardo ha replicato alle critiche ricevute dai suoi colleghi. Ad Alessandra Amoroso ha chiesto a sua volta una spiegazione, dato che la cantante salentina aveva mostrato il suo appoggio sotto ad un post del rapper che dichiarava la sua volontà di organizzare un concerto in Sardegna gratuito, anche a costo di farsi arrestare pur di suonare dal vivo.

A Fedez, invece, ha dedicato delle video stories, in cui ha precisato di non aver aderito alle sue giuste iniziative per un' antipatia nei suoi confronti mai nascosta. Ha poi continuato: "Penso che tu sia un ottimo politico, sei bravissimo come politico, è quello che devi fare, te lo auguro. Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare la raccolta fondi per aiutare la Sardegna. Però, sono sincero, non volevo avere a che fare niente con te. Vorrei chiederti se, ogni qualvolta dovrò discutere con te, devo discutere con un artista o con un politico. A me sembri un politico, non sei un artista".