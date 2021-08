È tempo di festeggiamenti per la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Nella serata del 15 agosto si è svolta la festa per il trentesimo compleanno della protagonista del Gossip di questa estate 2021, al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore con l'attore turco Can Yaman. Una data importante quella del 16 agosto, dato che in un primo momento si era parlato anche di un possibile matrimonio per la coppia Can-Diletta proprio in questa giornata così importante per la conduttrice. Alla fine, però, c'è stata solo la festa di compleanno e di Yaman non si è vista neppure l'ombra al party per i trent'anni di Leotta.

Il compleanno di Diletta Leotta senza Can Yaman

Nel dettaglio, Diletta Leotta ha postato le prime storie di preparazione per il suo compleanno nel corso della serata del 15 agosto.

Sui social, la conduttrice volto simbolo di Dazn, ha mostrato i dettagli del suo abito e della sua acconciatura.

Nelle storie sono apparsi i familiari della conduttrice ma, fin dal primo momento, non si è vista neppure l'ombra del fidanzato Can Yaman, con il quale si vocifera che i rapporti non siano dei migliori.

Da un po' di settimane, infatti, la coppia non si mostra più insieme sul web e sui social: i due avrebbero messo la parola "fine" alla loro relazione, motivo per il quale non apparirebbero più insieme come ai vecchi tempi.

Festa da 'single' per Diletta e Can si trova a a Roma

Sta di fatto che, nel corso della serata sono venute fuori altre storie, pubblicate sui social dai vari invitati alla festa di Diletta Leotta, dove ancora una volta non compariva l'attore turco protagonista di svariate soap di successo in onda anche su Canale 5.

Anche nel momento del taglio della torta, Diletta è sola: al suo fianco non c'è il fidanzato e questo non fa altro che confermare il fatto che tra i due ci sia aria di crisi o addirittura che si sarebbero detti addio in maniera definitiva.

Un'ulteriore prova del fatto che Can Yaman, nella serata del 15 agosto, non fosse alla festa di compleanno della conduttrice sportiva, arriva da una segnalazione social di Deianira Marzano, la quale sui social ha rivelato che l'attore si trovava a Roma, in un locale, dove si è concesso anche a un po' di foto con le sue amate fan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Elodie invitata al compleanno di Diletta Leotta

Insomma un compleanno da single per la bella Diletta, la quale però ha potuto contare sulla presenza di numerosi amici che hanno partecipato al party organizzato in Sicilia.

Tra questi anche la cantante Elodie, con la quale Diletta ha stretto un grande rapporto di amicizia dopo la partecipazione al reality show Celebrity Hunted.

Le due, questa estate, hanno trascorso anche un periodo di vacanze insieme, come testimoniato sempre sui social.