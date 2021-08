Si avvicina la conclusione di Sen Çal Kapımı 2, la serie turca più seguita dell'ultimo anno. Mentre in Italia la programmazione su Canale 5 è giunta a metà della prima stagione, su Fox Turchia mancano soltanto tre episodi al gran finale. Il set della dizi ha chiuso da pochi giorni e, stando alle anticipazioni rilasciate sul web, Eda e Serkan avranno il loro happy end. Negli ultimi minuti del 49° episodio, la giovane ha annunciato al marito di essere incinta. Nel prossimo appuntamento, in onda il 25 agosto, i due futuri genitori cercheranno di mantenere segreta la Gravidanza, specialmente ad Erdem, il popolare pettegolo dell'Art Life.

Cosa è accaduto nell'episodio 49 di Sen Çal Kapımı 2: Eda è incinta

Nell'episodio di Sen Çal Kapımı 2 trasmesso il 18 agosto, il 49° della serie, Kiraz (Maya Başol) ha continuato a "martellare" i genitori sulla questione fratello/sorella, chiedendo di continuo quando anche lei ne avrà uno. Nel frattempo, Eda (Hande Erçel) ha iniziato ad avere degli strani comportamenti, addormentandosi spesso nel corso della giornata. Serkan (Kerem Bürsin), di fronte alla sonnolenza della moglie, ha cominciato a pensare che lei abbia perso interesse nei suoi confronti da quando non è più un architetto. L'uomo, intanto, ha iniziato a lavorare come docente universitario e ha cercato di adattarsi alla sua nuova vita senza l'Art Life.

Alla fine dell'episodio, Eda ha svelato il motivo della sua stanchezza. La paesaggista ha detto che Kiraz avrà quello che desiderava e che dopo essere andata dal medico ha scoperto di essere incinta.

Anticipazioni Sen Çal Kapımı 2 in onda il 25 agosto: Serkan e Eda vogliono tenere segreta la gravidanza

L'emittente Fox ha rilasciato il primo trailer del 50° episodio, in onda in Turchia mercoledì 25 agosto alle 20:00 (in Italia 19:00).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si tratta di un breve promo che mostra Serkan e Eda felici per la gravidanza e desiderosi di tenere momentaneamente per sé la lieta notizia. La persona a cui non vogliono in alcun modo anticipare nulla, almeno per i primi tre mesi, è Erdem (Sarp Bozkurt). L'assistente perditempo dello studio è, infatti, noto a tutti per la sua mancanza di discrezione e l'incapacità di tenere la bocca chiusa.

Una delle scene presenti nel video, tuttavia, anticipano che l'uomo verrà a sapere di una gravidanza ma, a causa di un equivoco, capirà che la futura mamma è Aydan (Neslihan Yeldan) e inizierà a raccontare la notizia in giro per l'ufficio. Un'ultima scena felice chiude il trailer di Sen Çal Kapımı. Stando alle anticipazioni, Serkan porterà Eda a vedere la loro futura casa.

Il finale di Sen Çal Kapımı 2 è stato girato: dovrebbe andare in onda l'8 settembre

La famosa serie di Fox Turkiye Sen Çal Kapımı ha chiuso i battenti e, come è già stato anticipato, non ci sarà una terza stagione. Pochi giorni fa il cast ha confermato di aver completato l'ultimo giorno sul set che si è concluso con alcuni momenti emozionanti per tutti gli attori.

Anche l'episodio finale è stato diretto dal regista Altan Dönmez che ha portato a termine, insieme alla sua troupe e al cast artistico, un viaggio durato oltre un anno. Se non ci saranno pause nella programmazione, il 52° episodio, l'ultimo, sarà trasmesso mercoledì 8 settembre. Come sempre, sarà possibile anche per i telespettatori italiani vedere l'episodio sul sito ufficiale di Fox Turchia o su YouTube tramite il canale ufficiale sella serie.