Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, una nuova arrivata all'Art Life ostacolerà la felicità di Eda e Serkan. Si tratta di Semiha, la nonna paterna della giovane, decisa a vendicarsi della famiglia Bolat. Le anticipazioni turche rivelano che ci sarà un riavvicinamento tra i due protagonisti, ma la loro serenità verrà sconvolta dall'improvviso arresto di Serkan. Dietro le accuse di corruzione e falsificazione di una licenza ci saranno, in realtà, le macchinazioni dell'anziana signora. La donna ricatterà Eda: se vuole salvare l'uomo che ama e l'azienda dal fallimento, dovrà lasciarlo e accettare di sposare un altro uomo.

Anticipazioni turche di Love is in the air: Semiha ricatta la nipote Eda

Nelle puntate di Love is in the air in onda prossimamente su Canale 5 Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever) si presenterà allo studio di architettura dichiarando di essere il misterioso socio di Efe Akman (Ali Ersan Duru). Dunque, avendo il 45% delle azioni, pretenderà di dirigere l'azienda insieme a Serkan (Kerem Bürsin) e rivelerà subito a Eda (Hande Erçel) le sue intenzioni, ovvero far fallire l'azienda. La nipote potrà evitare tutto questo accettando le condizioni della nonna, cioè troncare ogni rapporto con la famiglia Bolat e sposare un uomo più adatto a lei. La giovane rimarrà spiazzata dal ricatto della donna e ribadirà più volte di non essere disposta a eseguire i suoi ordini.

Stando alle anticipazioni turche, tuttavia, Semiha non si arrenderà così facilmente ed escogiterà un modo per costringere Eda a piegarsi alle sue minacce.

Serkan viene arrestato: Love is in the air, spoiler Turchia

Dopo aver sentito più volte il rifiuto da parte di Eda di lasciare Serkan, la signora Yildirim inizierà a pianificare qualcosa che colpisca la nipote al punto tale da convincerla ad accettare le sue condizioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stando alle anticipazioni turche di Love is in the air, la polizia irromperà alla festa organizzata per il matrimonio di Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e arresterà Bolat per corruzione e falsificazione di licenza relativa a un importante affare dello studio. Eda sospetterà che dietro lo spiacevole evento ci sia lo zampino della nonna e pretenderà da lei delle spiegazioni.

La donna ammetterà di aver falsificato la documentazione per far arrestare Serkan e dirà alla nipote di essere disposta a far scagionare l'uomo dalle accuse, a condizione che lei lo lasci. Cosa deciderà di fare Eda per liberare l'uomo che ama?

Eda accetta le condizioni della nonna: anticipazioni turche di Love is in the air

Eda non racconterà a Serkan del ricatto di Semiha, nemmeno quando andrà a trovarlo mentre è detenuto nella cella del commissariato. Anzi, dopo averlo visto dietro le sbarre e a malincuore, deciderà di accettare l'accordo. Stando alle anticipazioni delle puntate già trasmesse in Turchia, Eda comunicherà alla nonna che la sua relazione con Serkan Bolat può dirsi ufficialmente conclusa.

La donna, perciò, rispetterà i patti e farà in modo che l'architetto venga scagionato da tutte le accuse. Una volta libero, l'uomo cercherà immediatamente di contattare la fidanzata. Quest'ultima, però, non risponderà alle sue chiamate.