Recentemente nel mirino del Gossip turco sono finite Hande Erçel e Sitare Akbaş, ovvero le interpreti, rispettivamente, di Eda Yıldız e Figen "Fifi" Yıldırım in Sen Çal Kapımı. A quanto pare la loro amicizia sarebbe arrivata al capolinea, in quanto Sitare ha intrapreso una relazione con l'ex storico di Hande: il cantante turco Murat Dalkılıç.

Amicizia finita tra Hande Erçel e Sitare Akbaş

Non tira una buona aria tra due protagoniste di Sen Çal Kapımı. Infatti, secondo i media turchi, pare che tra Hande Erçel (l'interprete di Eda, ndr) e Sitare Akbaş (Fifi, ndr) l'amicizia sia proprio finita, al punto che la protagonista della serie avrebbe deciso di rimuoverla anche dalla cerchia delle sue amicizie social.

A quanto pare tutto sarebbe accaduto in quanto l'interprete di Fifi avrebbe intrapreso una relazione amorosa con il cantante Murat Dalkılıç, ex fidanzato di Hande, con cui la storia è finita proprio prima dell'incontro con Kerem Bürsin.

Una relazione che è stata molto importante, visto che i due stavano per convolare le nozze, ma il tutto sarebbe saltato in quanto Murat avrebbe voluto diventare padre nell'immediato, cosa che invece Hande ancora non voleva.

Le due non si seguono più sui social

A quanto pare ora nel cuore di Murat Dalkılıç c'è solo posto per Sitare Akbaş. La coppia infatti, due settimane fa, è stata avvistata insieme a Istanbul, ma la loro storia andrebbe avanti da mesi. Ovviamente, dopo questa unione, il gossip turco ha puntato l'obbiettivo su Hande Erçel.

Secondo alcune indiscrezioni a quest'ultima non sarebbe piaciuto il fatto che una sua amica si sia fidanzata con un suo ex, per questo motivo avrebbe deciso di rimuoverla dalla sua vita. Ha anche interrotto di seguirla sui social. Ovviamente non è mancata la contromossa di Sitare, infatti anche lei ha smesso di seguire Hande su Instagram.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Akbaş è stata anche interpellata dai giornalisti sulla fine di questa amicizia. Alla domanda "è vero che con Hande Erçel non siete più amiche?", Sitare avrebbe risposto con un semplice sorriso.

Sitare avrebbe lasciato Sen Çal Kapımı proprio per la sua storia con Murat

Il percorso di Sitare Akbaş all'interno di Sen Çal Kapımı è stato più corto rispetto alle altre co-protagoniste.

Infatti ha abbandonato la scena alla puntata numero 28 (in Italia sarà presente nelle puntate di Love is in the air, presumibilmente, ancora per circa un mese). Ai tempi si era detto che era uscita di scena per intraprendere nuovi percorsi lavorativi, ma secondo le ultime indiscrezioni pare l'attrice abbia chiesto al regista il permesso di abbandonare la serie, in maniera tale da non creare disordini sul set con Hande Erçel.