Un'intervista a cuore aperto quella che Kerem Bürsin, il Serkan di Sen Çal Kapımı, ha rilasciato ai microfoni di Hakan Gence per la testata turca Hürriyet. Una chiacchierata in cui l'attore ha avuto la possibilità di parlare del suo percorso professionale, dei suoi sogni, ma anche dell'amore che sta vivendo con la sua collega di set Hande Erçel, a cui non hai disdegnato parole ricche di sentimento.

Kerem e la voglia di cambiamento

È un'intervista in cui Kerem Bürsin ha parlato della sua vita e del tempo che passa. Infatti il 4 giugno scorso ha compiuto 34 anni, anche se dentro di sé si sente un po' più giovane: "Mi sento ventenne, anche se compiere 34 anni è molto interessante.

I 30 passano così velocemente...".

Una vita in cui non è tanto amante della routine, anzi, il cambiamento lo stuzzica parecchio, come quello estetico in fatto di capelli che ha dovuto affrontare per la seconda stagione di Sen Çal Kapımı: "Amo il cambiamento e la prima volta nella mia vita che ho fatto crescere i capelli così lunghi".

L'amore di Kerem per Hande

Nell'intervista è stato riservato uno spazio a ciò che Kerem pensa dell'amore: "L'amore è qualcosa di straordinario. È una di quelle cose che ci rende più umani, in tutti i sensi. Che sia nell'arte o in qualsiasi altro campo, l'amore ci ispira e può anche farci riflettere".

Ovviamente non poteva sfuggire una domanda sulla sua compagna di vita, e nel set, Hande Erçel.

Anche se Kerem preferisce non parlare tanto alla stampa della sua vita privata, ha fatto il punto sulla sua relazione: "Sta andando bene. È una persona straordinaria, l'amo così tanto. In più siamo molto amici e questa è una cosa preziosa".

I due in questi giorni stanno vivendo una romantica vacanza, arrivata dopo le fine delle riprese della seconda stagione di Sen Çal Kapımı.

La coppia, infatti, si trova in un resort nelle spiagge sudoccidentali della Turchia e quotidianamente immortalano i momenti che trascorrono insieme per pubblicarli sui rispettivi social.

Kerem: 'Non voglio intrappolarmi in una gabbia'

Kerem ha avuto anche modo di parlare del suo futuro. Nello specifico non si è parlato di nessun progetto ufficiale, ma l'attore ha le idee ben chiaro su ciò che vuole essere: "Voglio vivere la mia vita, non voglio intrappolarmi in una gabbia".

Intanto in Turchia, ma anche in tutto il mondo, i fan di Sen Çal Kapımı sono in attesa del finale di serie, che verrà mandato in onda mercoledì 8 settembre su Fox Türkiye. In Italia, invece, è ancora sconosciuto il futuro di Love is in the air: con l'inizio del nuovo palinsesto autunnale di Canale 5, a partire dal 13 settembre, non è ancora chiara quale sarà la collocazione della serie.