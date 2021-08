Interessanti sviluppi sorprenderanno il pubblico di Love is in the air nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5. Le trame turche svelano che Piril rivelerà a Engin il suo segreto. In particolare, la ragazza confesserà a suo marito che suo padre Aziz aveva passato del tempo in carcere per dei problemi sul lavoro.

Anticipazioni Love is in the air: Piril crede di essere spiata da qualcuno

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti i nuovi appuntamenti trasmessi prossimamente in prima visione tv annunciano che il pubblico conoscerà il segreto di Piril.

Tutto inizierà quando la ragazza ed Engin decideranno di sposarsi all'insaputa delle rispettive famiglie. La coppia, infatti, si recherà in comune insieme a Leyla ed Erdem come testimoni. Poi Serkan organizzerà un banchetto nuziale, dove inviterà tutti i dipendenti dell'Art Life.

Qui, Piril inizierà a sospettare che qualcuno la stia spiando. La Baytekin, a questo punto, scoprirà che suo padre Aziz ha obbligato alcuni suoi scagnozzi a sorvegliare le sue mosse. Purtroppo la ragazza nasconderà al genitore di essere diventata la moglie di Engin.

Piril rivela che suo padre ha passato del tempo in carcere

Nelle prossime puntate dello sceneggiato turco, Engin inizierà a sospettare dello strano comportamento della neo-sposa.

Ed ecco che quest'ultima sarà costretta ad assentarsi per un intero pomeriggio a causa delle intromissioni dei complici del terribile padre. Durante una conversazione telefonica la Baytekin confesserà ad Aziz di essersi sposata, mentre Eda, Ceren e Ferit si preoccuperanno per la sua scomparsa.

Fortunatamente, Piril ritornerà poco dopo all'Art Life.

Qui, la giovane deciderà di essere sincera con gli amici: in particolare, la Baytekin racconterà di aver preso le distanze dal padre dopo alcuni problemi sorti sul lavoro che l'aveva portato a trascorrere un po' di tempo in carcere. Appresa la verità, Engin deciderà di conoscere il suocero, sicuro di conquistarlo attraverso i suoi modi nonostante il suo passato non proprio limpido.

Engin messo alla prova da Aziz

Purtroppo i guai per Engin saranno dietro l'angolo. Aziz sottoporrà il genero a delle due prove per capire se davvero è all'altezza di stare accanto a sua figlia. Alcuni scagnozzi, infatti, appenderanno Sezgin a testa in giù, liberandolo solo quando dichiarerà che rimarrà fedele alla moglie per sempre.

Una prova che sarà brillantemente superata dall'amico di Serkan, che si appresterà ad affrontare una seconda prova ancora più inquietante.

Aziz, infatti, pretenderà che Engin ritrovi la strada di casa dopo averlo abbandonato in un bosco grazie ai suoi complici. Ovviamente, Sezgin si farà prendere dal panico, tanto da ritrovarsi in un campo da paintball dove non verrà riconosciuto da Melo, Erdem, Ceren e Ferit.

Per questo motivo, l'architetto continuerà a vagare nel fitto della boscaglia, tanto che dovrà sudare quattro camice per guadagnarsi la fiducia del suocero. Possiamo svelare che le prove per il marito di Piril saranno solo che all'inizio.