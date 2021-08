Continua a popolarsi il cast della sesta edizione del GF Vip: dopo Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, altre tre donne famose sono state inserite nell'elenco delle future vippone della casa. Tramite gli indizi che sono stati pubblicati sui profili social del reality-show, i fan hanno dedotto che a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà il 13 settembre saranno anche Manila Nazzaro, Soleil Sorge e l'ex concorrente Raffaella Fico.

Anticipazioni sugli abitanti della casa del GF Vip

Chi lavora per il GF Vip si sta divertendo a giocare con l'identità dei futuri concorrenti: sui social network, infatti, stanno comparendo per pochi minuti interessanti indizi sui personaggi famosi che tra qualche settimana entreranno nella casa.

Per il momento, sono state tirate in ballo tre donne, i cui volti sono stati ovviamente nascosti per non rivelare troppo.

Gli attenti fan del reality-show, però, nonostante il poco tempo a disposizione (di solito le foto restano online per 10 minuti o un quarto d'ora al massimo) sono riusciti a risalire ai nomi di tutte e tre le celebrità che il 13 settembre inizieranno l'avventura.

Grazia a dei bracciali e ad una tuta, si è dedotto che Soleil Sorge sarà una vippona della sesta edizione. L'influencer, infatti, in dei video che ha postato sul suo account Instagram di recente, sfoggiava lo stesso outfit di una delle inquiline misteriose del cast.

I rebus sui protagonisti del GF Vip 6

La seconda concorrente misteriosa che è stata mostrata in parte il 27 agosto, portava con sé un prezioso indizio: "13 minuti".

Come hanno logicamente dedotto i fan del GF Vip anche guardando la foto zoomata sulle mani della donna, potrebbe trattarsi di Raffaella Fico.

La soubrette, infatti, esattamente 13 anni fa ha partecipato per la prima volta al reality-show che poi l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Al tempo, la ex di Mario Balotelli era una Nip, mentre oggi potrebbe rimettersi in gioco da mamma e con un bagaglio più ricco rispetto alla prima volta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ultimo rebus che è stato proposto ai curiosi in queste ore, sono una serie di emoticon che dovrebbero celare il cognome di una futura vippona.

"Mani- Lana- Zz- Aro", sarebbe questa la soluzione dell'enigma che gli spettatori del format Mediaset hanno risolto: tra le mura di Cinecittà, dunque, dovrebbe vivere anche l'ex Miss Italia Manila Nazzaro.

Le prime ufficialità sul cast del GF Vip

Se Raffaella Fico, Soleil Sorge e Manila Nazzaro non sono ancora state ufficializzate nel ruolo di concorrenti del GF Vip 6 (ma manca solo la conferma degli addetti ai lavori), ci sono due celebrità che hanno già rilasciato delle interviste da future vippone.

Katia Ricciarelli è stata la prima ad informare i curiosi del fatto che lunedì 13 settembre entrerà nella casa più spiata d'Italia. La cantante lirica si è detta pronta a tutto pur di far emergere il suo carattere schietto e sincero, ma anche per far sì che la sua arte arrivi a più persone possibili.

Lo scorso mercoledì, invece, è toccato ad un'ex tronista di Uomini e Donne debuttare nel cast ufficiale della sesta edizione del format Mediaset.

Sophie Codegoni, influencer e amica di Fabrizio Corona, tra qualche settimana inizierà l'avventura tra le mura di Cinecittà, dove ha promesso di svelare tanti segreti del suo passato sentimentale e non solo.

Alfonso Signorini, dunque, per ora ha deciso di rendere pubbliche solamente alcune donne del gruppo di inquilini che ha messo su con gli autori del programma. All'esordio, dovrebbero essere almeno 20 le celebrità, ma a queste potrebbero aggiungersene molte altre se gli ascolti andranno bene e la trasmissione sarà allungata.