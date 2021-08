Una puntata densa di emozioni la 49 di Sen Çal Kapımı, che è andata in onda su Fox Türkiye mercoledì 18 agosto. Non solo Eda ha scoperto di aspettare il suo secondo figlio, anche Serkan ha deciso di dare "nuova vita" a qualcosa in campo professionale. Nonostante abbia appena iniziato la sua carriera da docente universitario, ha deciso di aprire un nuovo studio di architettura con Engin e Pırıl.

Serkan e la sua esperienza da professore all'università

È una vita completamente nuova quella che Serkan si trova ad affrontare nelle puntate della seconda stagione di Sen Çal Kapımı.

Dopo aver sposato la sua amata Eda e aver venduto le quote societarie dell'Art Life, l'architetto ha intrapreso una nuova carriera: quella di docente universitario.

Serkan si è mostrato molto nervoso per questo nuovo ruolo e la prima lezione si è rivelata più complicata del previsto, infatti i suoi studenti sembravano più interessati alla vita di "Serkan Bolat personaggio famoso", che alla sua lezione d'architettura. Per alcuni era più importante sapere che tipo di macchina avesse il professore o il fatto che possieda o meno un jet privato. Ovviamente questa cosa non gli ha fatto piacere, per questo ha chiesto ai suoi studenti d'imparare le basi del mestiere, prima di progettare di diventare un ricco architetto.

Serkan crede che Eda non provi più interesse per lui

Serkan ha raccontato tutta la sua frustrazione a Eda, che nel mentre si è addormentata. Il che l'ha portato a pensare che anche lei trovi noioso il suo nuovo lavoro, facendogli pensare che non sia più interessata a lui. A dire la verità non è la prima volta che Eda si assopisce in presenza di qualcuno e in queste occasioni non è nemmeno colpa della sua narcolessia.

Questo, però, non è il suo atteggiamento più strano, infatti da poco ha iniziato a mangiare inaspettatamente di più. In un fast food, per esempio, ha ordinato ben tre hamburger.

Tutti questi strani atteggiamenti hanno destato qualche preoccupazione nella ragazza, così ha deciso di recarsi dal medico per un controllo.

La gravidanza di Eda

Per Serkan invece, nel mentre, ci sono state delle novità. Engin e Pırıl infatti, a causa della grossa mole di lavoro e degli innumerevoli progetti non più fattibili dell'Art Life, hanno deciso di vendere le loro azioni, ma hanno fatto un proposta a Serkan: riniziare con uno studio di architettura nuovo di zecca solo loro tre. Anzi, loro tre più Eda, visto che l'idea è stata di quest'ultima.

Questa, però, non è stata l'unica sorpresa che Eda ha avuto per Serkan. Al suo rientro a casa gli ha dato un regalo e al suo interno era presente un sonaglio per bambini. Serkan non ha capito il perché ed Eda gli ha detto che presto la casa diventerà "più rumorosa" perché: "Sono stata dal medico e sono incinta".