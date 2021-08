La puntata 47 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 4 agosto su Fox Turkiye, vedrà Serkan come assoluto protagonista. Non solo l'architetto vorrà chiedere in sposa Eda, ma la madre, Aydan, gli rivelerà che il suo vero padre in realtà è Kemal.

Alptekin non è il vero padre di Serkan: arriva la prova del Dna

Nella puntata 46 di Sen Çal Kapımı, Aydan ha avuto la certezza assoluta, tramite un test del Dna, del fatto che Kemal è il padre biologico di Serkan. La donna si è trovata fin da subito in difficoltà, in quanto non è riuscita a trovare il coraggio di rivelare questa notizia al figlio vis-à-vis.

Così ha deciso di telefonarlo, ma nel momento della rivelazione all'architetto è caduto il telefono per terra, quindi non ha sentito nulla.

Aydan non si è arresa, così ha deciso di svelare la cosa a Serkan lasciandogli un messaggio nella segreteria telefonica, ma probabilmente lui potrebbe non essere riuscito a sentire il messaggio.

La rivelazione di Aydan a Serkan sulla paternità di Kemal

Infatti nella puntata 47 di Sen Çal Kapımı, Aydan si ritroverà faccia a faccia, e contemporaneamente, con Kemal e Serkan. La donna racconterà della notte trascorsa insieme a Kemal, e Serkan penserà subito che la cosa sia accaduta recentemente e che la madre aspetti un bambino, ma lei gli confermerà che non è così, anche se la strada per conoscere la sua verità è quella giusta.

Quella notte è accaduta parecchi anni or sono, e la donna svelerà che da quell'unione è nato un bambino e quel bimbo è proprio Serkan. L'architetto e Kemal, in quel preciso istante, si guarderanno negli occhi. Quale sarà la loro reazione?

Deniz, erroneamente, crede che Serkan abbia intenzione di sposarla

Intanto, la puntata 47 di Sen Çal Kapımı sarà molto movimentata per Serkan, infatti l'architetto avrà intenzione di chiedere in sposa Eda.

Per prima cosa rivelerà le sue intenzioni a Melo, ma la notizia si spargerà a macchia d'olio tra parenti e amici e tutti rimarranno sbigottiti davanti alle intenzioni di Serkan.

Ovviamente tutti saranno a conoscenza della situazione fuorché Eda, anzi, la ragazza rimarrà stranita quando noterà che tutti la guardano in un modo abbastanza inconsueto, in più verrà a conoscenza che Serkan ha richiesto un abito e non capirà il perché.

Un altro momento esilarante avverrà quando Serkan svelerà a Deniz (la donna che è completamente invaghita e ossessionata da lui) della proposta di matrimonio ma lei, travisando completamente le sue parole, penserà che vorrà chiederle di sposarla e abbracciandolo gli urlerà: "Sì, sì, sì".

Questo e altro ancora accadrà nella puntata 47 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 4 agosto su Fox Turkiye.