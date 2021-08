L'appuntamento con Un posto al sole prosegue su Rai 3 e secondo le anticipazioni delle puntare dal 2 al 6 agosto i protagonisti di questa settimana saranno Silvia e Samuel, alle prese con decisioni molto importanti per la loro vita. Fabrizio si troverà ad affrontare una situazione simile a quella che aveva criticato poco tempo prima: come sua moglie, infatti, lavorerà con la sua ex fidanzata. Ci sarà spazio anche per i più piccoli con Jimmy che si prenderà la sua prima cotta per Cristina. Un Posto al sole si prenderà un periodo di vacanza e ritornerà in onda il 23 agosto.

Giancarlo verrà messo da parte, ma non si arrenderà: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 2 al 6 agosto raccontano che Silvia vivrà ancora nell'incertezza, ma prenderà una decisione per il suo futuro sentimentale. Dopo il successo per la pubblicazione del suo libro, infatti, Michele sarà più disponibile anche nei confronti della moglie e proverà a ricucire il suo rapporto con lei. Silvia, notando questa apertura, darà ancora una possibilità alla sua famiglia mettendo da parte Giancarlo e partendo per Indica con Michele. L'amante di Silvia, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi e sarà deciso a continuare lottare per la donna di cui è innamorato.

Ancora problemi per Marina e Fabrizio: spoiler settimana dal 2 al 6 agosto

Le anticipazioni di Un Posto al sole fino al 6 agosto rivelano che saranno giorni molto difficili per Samuel, rimasto deluso dalla cena con Speranza. La ragazza infatti, prima di presentarsi in ritardo all'appuntamento, avrà un avvicinamento con Vittorio e tra loro ci sarà un bacio.

Quando Speranza verrà ferita da Del Bue, convinto di non volere più legami seri, si recherà alla cena con Samuel, ma scoppierà a piangere appena il ragazzo aprirà bocca per farle notare il ritardo. Il giovane chef penserà di aver sbagliato tutto e si preparerà a lasciare Palazzo Palladini, ma quando arriverà a casa per fare le valige, ascolterà la conversazione tra Vittorio e Patrizio e saprà del bacio.

Nel frattempo anche Speranza si preparerà a partire, mentre Vittorio rifletterà su cosa desidera davvero dalla sua vita.

Le cose non andranno meglio per Marina e Fabrizio che saranno sempre più in crisi a causa dei problemi di lavoro dell'uomo. Inoltre, l'imprenditore si troverà a dover lavorare con Giorgia, la sua ex fidanzata, vivendo in questo modo la stessa situazione di sua moglie che nel frattempo consolerà Roberto per il difficile momento. Filippo cercherà di recuperare la memoria con uno psicoterapeuta, mentre Irene e Serena si rilasseranno al mare. Per il piccolo Jimmy, invece, arriverà la prima cotta quando incontrerà Cristina, la figlia di Roberto, che invece non andrà per niente d'accordo con Bianca.

Infine, mentre la famiglia Boschi si preparerà per le vacanze, Filippo rivedrà una sua vecchia conoscenza.

Un Posto al sole si fermerà per la pausa estiva e ritornerà in onda su Rai 3 a partire dal 23 agosto con nuove puntate.