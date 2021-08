Nella puntata 49 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 18 agosto, i telespettatori assisteranno al cambio di carriera di Serkan. Infatti, dopo aver venduto le sue quote societarie dell'Art Life, l'architetto deciderà d'intraprendere il percorso di docente universitario. Attenzione anche alla vicenda che caratterizzerà maggiormente l'appuntamento, infatti Eda svelerà al marito di essere in attesa del secondo figlio.

I Bolat lasciano l'azienda: il cambio di vita di Serkan e di sua madre Aydan

Serkan non è più il "robot" di una volta, infatti una forte crisi subita dalla sua azienda l'ha portato a fare una scelta drastica: per non mandare in fallimento lo studio, ha deciso di vendere le sue quote societarie e in questo modo è riuscito anche a salvare il progetto di Eda in Italia.

Ora, però, che cosa farà Serkan della sua vita? Nella puntata 49 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 18 agosto, si scoprirà che l'architetto deciderà d'intraprendere la carriera di docente universitario.

Tutto questo comprometterà dei cambiamenti di vita non solo all'architetto, ma anche ad Aydan. La donna si preoccuperà parecchio quando verrà a scoprire che Serkan ha lasciato l'azienda, tanto che chiederà conferma a Pırıl, che le dirà: "suo figlio ci ha abbandonato". Ovviamente la scelta dell'architetto segnerà dei notevoli cambiamenti anche nella vita della mamma, che si ritroverà a imparare "le basi" per vivere un vita decisamente più umile e ad aiutarla ci saranno Ayfer e il suo "braccio destro" Seyfi.

La missione per i due, però, non sarà delle più semplici.

La piccola Kiraz vuole un fratellino, Eda ha un 'regalo' per Serkan

La vicenda che caratterizzerà maggiormente la puntata 49 di Sen Çal Kapımı, però, sarà la notizia della gravidanza di Eda. Tutto partirà quando la piccola Kiraz si lamenterà del fatto che nella sua classe a scuola tutti hanno un fratello o una sorella, invece lei no.

Non è nemmeno la prima volta che la bambina fa questa richiesta ai genitori e nuovamente non le daranno delle buone speranze.

Intanto Eda inizierà ad avere dei strani malesseri, infatti si addormenterà in qualunque posto si sieda. Che siano i segnali di una nuova gravidanza? Probabilmente sì. Infatti, durante un confronto con Serkan, gli dirà di avere un "regalo per lui".

Lui attonito le risponderà "è quello che penso" e il sorriso della moglie varrà più di mille parole.

L'appuntamento con la puntata 49 di Sen Çal Kapımı è per mercoledì 18 agosto, a partire dalle 20 (ora locale) su Fox Türkiye. Il programma è visibile anche per i telespettatori italiani in streaming, tramite il sito ufficiale dell'emittente o attraverso il suo canale Youtube.